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В ПриватБанке отреагировали на открытие АМКУ дела по эквайрингу

В ПриватБанке отреагировали на открытие АМКУ дела по эквайрингу

В ПриватБанке заявили, что на сегодняшний день не получали никаких документов от АМКУ о начале рассмотрения дела по услугам эквайринга.

Об этом говорится в официальном комментарии банка относительно заявления АМКУ о начале рассмотрения дела по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке услуг эквайринга, передает его пресс-служба.

«ПриватБанк предоставляет услуги своим клиентам исключительно в рамках правового поля и нормативных требований, в том числе и по стоимости своих услуг.
Рынок безналичных платежей в Украине является высококонкурентным, на нем представлено большинство банковских учреждений и торговые предприятия могут выбирать услуги эквайринга, исходя не только из стоимости услуги, но и множества других факторов — качества обслуживания, уровня сервиса и поддержки», — заявили в пресс-службе.

«На сегодняшний день банк не получал никаких документов от Антимонопольного комитета Украины о начале рассмотрения дела по услугам эквайринга.
Банк уверен в своей правовой позиции и принимает все необходимые меры для защиты своих прав и интересов», — добавили в банке.

По материалам Економічна Правда
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