В Украине хотят ограничить проценты по микрокредитам тройной учетной ставкой НБУ

В Украине хотят ограничить проценты по микрокредитам тройной учетной ставкой Национального банка. Это предлагается в соответствующем законопроекте № 5184.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Закон также предусматривает, что штрафы или пеня в совокупности не могут превышать половину полученной суммы. Под микрозаймами имеется в виду сумма до 5 минимальных зарплат (на сегодня это 30 тысяч гривен) или микрокредиты в банке до 10 минимальных заработных плат, то есть 60 тысяч гривен, которые заемщики берут на срок до 12 месяцев.

«Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС одобрил вывод, что своей целью документ не противоречит Соглашению об ассоциации, но требует существенной доработки, чтобы привести в соответствие с нормами Директивы 2008/48 и устранения правовой неопределенности», — говорится в решении комитета.

Напомним, ВР приняла законопроект о реструктуризации валютных ипотечных кредитов. Предусмотрена конвертация в гривну валютных обязательств и изменение процентных ставок и срока погашения кредита.

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