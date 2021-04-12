Хранилище для радиоактивных отходов из России планируют построить до 2023 года

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) рассматривает возможность построить хранилище для приема остекленных РАО из России до 2023 года.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщил председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергей Костюк во время рабочего визита в зону по случаю 35-й годовщины аварии на ЧАЭС.
«Предприятие, которое находится в управлении ГАЗО, строит вторую очередь комплекса „Вектор“, где планируют принимать отработанное ядерное топливо, которое будет заходить после переработки из России. Есть международные обязательства согласно конвенции. Происходит тендер, (он — ред.) на финальной стадии. Срок строительства — до марта 2023 года», — отметил Костюк.
Как сообщал Укринформ, правительство приняло решение о выделении в 2018 году 86,27 млн грн Министерству экологии и природных ресурсов на финансирование строительства и введение в эксплуатацию инфраструктуры для приема на долгосрочное хранение с последующим захоронением остекленных высокоактивных радиоактивных отходов.
Централизованное захоронение и долговременное хранение РАО будет осуществляться на площадке комплекса производств по дезактивации, транспортировке, переработке, захоронению радиоактивных отходов «Вектор» на территории зоны отчуждения. Промышленная зона (зона обращения с РАО) исключена из числа территорий Чернобыльского заповедника и не относится к территориям, резервируемым для последующего заповедника.
Хранилище остекленных РАО предназначено для приема в собственность государства, подготовки и промежуточного хранения отходов сроком до 100 лет, оснащенное соответствующими защитными инженерными барьерами, системами электроснабжения, водоснабжения и водоотвода, вентиляции, видеонаблюдения, очистки загрязненного воздуха и радиометрического контроля. Впоследствии все отходы должны быть захоронены в геологическом хранилище.
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