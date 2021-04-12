В Украине могут запретить принудительное выселение из жилья и прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг. Комитет парламента по вопросам интеграции Украины в ЕС поддержал соответствующий законопроект № 3097−2.
Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.
Закон предусматривает гарантии правильного начисления потребителям жилищно-коммунальных услуг — стоимости поставки природного газа, воды, электрической, тепловой энергии.
Что предполагается:
Документ предлагает предоставлять потребителям компенсацию в десятикратном размере суммы платежки, если они докажут (в судебном или внесудебном порядке), что стоимость, указанная в полученных ими расчетных документах, завышена, начислена с нарушением условий договора или закона.
«По заключению комитета, этот проект закона не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции», — говорится в сообщении.
Напомним, в конце февраля Рада не смогла ввести штрафы для поставщиков коммунальных услуг за завышенные суммы в платежках. Соответствующий законопроект № 3097 отправили на повторное первое чтение.
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