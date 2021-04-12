В Украине прошли первые автоматизированные торги газом, который хранится в ПХГ

Оператор подземных газохранилищ и Украинская энергетическая биржа (УЭБ) провели первые операции по купле-продаже газа в ПХГ через электронную платформу биржи.
Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.
“Участники рынка уже опробовали алгоритм, заключили и успешно выполнили первые соглашения. Это дало старт новому этапу работы газового рынка Украины. Отныне торговые операции с газом полностью диджитализированы, продолжаются по значительно сокращенной временной процедуре и проходят онлайн, с широким кругом участников и меньшим количеством документооборота”, – отметили в УТГ.
Услуга биржевых торгов газом в ПХГ, которую предоставляют совместно Оператор газохранилищ Украины и УЭБ, пока распространяется на растаможенный газ. И в ближайшее время она станет возможной и для газа, хранящегося в украинских хранилищах в режиме «таможенный склад» и «таможенный склад + shorthaul». Теперь присоединиться к торгам смогут иностранные трейдеры, работающие именно с нерастаможенным газом, отметили в Укртрансгазе.
«С 2020 года Оператор газохранилищ системно работает над расширением перечня своих услуг и созданием новых возможностей для клиентов. Торговля природным газом в ПХГ на электронной платформе Украинской энергетической биржи – наш шаг в этом направлении. Более того, автоматизация торговых операций с природным газом, который хранится в ПХГ, – наш весомый вклад в развитие газового рынка Украины в целом», – отметил и.о. генерального директора Укртрансгаза Сергей Перелома.
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