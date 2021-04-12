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Tesla предоставит доступ к новому автопилоту FSD не позднее июня

Tesla предоставит доступ к новому автопилоту FSD не позднее июня

В настоящее время несколько тысяч владельцев электромобилей Tesla и персонал компании имеют доступ к бета-версии системы FSD девятого поколения. Она позволяет в большинстве ситуаций управлять машиной автоматически. Широкая публика получит доступ не раньше мая-июня.

Сообщается, что подобные автопилоту функции скоро станут доступны и в рамках подписки с ежемесячной абонентской платой. Как известно, в последней бета-версии система научилась самостоятельно проезжать перекресток.

Доступ к продвинутой системе помощи водителю FSD сегодня имеет лишь ограниченное количество пользователей, которые участвуют в программе тестирования. Собранная с их помощью информация помогает специалистам Tesla совершенствовать функции автопилота.

Распространение FSD девятого поколения на других пользователей начнется в конце мая или июне, как признался недавно Илон Маск, на комментарии которого ссылается ресурс Electrek. У всех владельцев электромобилей Tesla на дисплее штатной информационной системы появится новая кнопка для загрузки соответствующей версии программного обеспечения.

В постоянное пользование FSD можно будет приобрести за 10 000 долларов. Но давно обещанная главой Tesla альтернатива в виде подписки с ежемесячным платежом будет предложена уже в мае. Сумма ежемесячных выплат пока не названа, но раньше Илон Маск намекал, что купить FSD навсегда все равно будет выгоднее.

Подписка сможет заинтересовать тех потребителей, которые колеблются в целесообразности покупки FSD с полной оплатой, и хотят сначала опробовать ее возможности.

По материалам Телеканал новин 24
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