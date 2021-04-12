Самые популярные электромобили в Украине (инфографика)

Интерес украинских автомобилистов к легковушкам на электрической тяге пока остается примерно на том же уровне, что и год-два назад.

Об этом свидетельствует аналитика портала auto.ria.

Объемы первых регистраций и внутренних перепродаж пока среднестатистические: 466 сделок купли-продажи и 577 «свежепригнанных» подержанных электромобилей в марте. Впрочем, чуть больше обычного было продано новых электроавто – 70 штук.

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Хоть и незначительные, но все же некоторые изменения в сегменте, доля которого на вторичном рынке в марте достигла 0,9%, состоялись. К таким относится превышенное предложение с бестселлером прошлых лет Nissan Leaf, которая привела к существенному снижению цен на эту модель, и рост спроса на Chevrolet Bolt EV.

До сих пор наблюдается преобладание предложения над спросом в целом в сегменте, однако этот разрыв постепенно сокращается. В начале года количество электрических легковушек, которые предлагались к продаже, почти в три раза превосходило фактическое количество купленных (в 2,9 раза), в марте же это соотношение уменьшилось до 2,2.

Какие машины покупали в марте? Среди новых электромобилей наибольшим спросом пользовался кроссовер Mercedes-Benz EQC 400, покупателям которого было выдано 17 комплектов номерных знаков.

Следующими в сегменте идут Audi e-tron (9 продаж), и Porsche Taycan (8 шт.).

Сейчас, вероятно из-за того, что предложение преобладает над спросом, средние цены на вторичном рынке на электромобили снизились. Однако с наступлением весны и увеличением спроса (об этом свидетельствует статистика), «проседание» может измениться на рост средних цен.

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