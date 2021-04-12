Рынок Аргентины открылся для украинских производителей молока

Украинские производители молока и молочных продуктов получили возможность экспортировать свою продукцию в Аргентину.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Посольство Украины в Буэнос-Айресе получило официальную ноту об открытии рынка для украинских продуктов от аргентинского внешнеполитического ведомства.
«Пандемия создает проблемы странам, гражданам и особенно сложные условия для ведения бизнеса. Но даже на фоне этих вызовов мы прилагаем все усилия, чтобы украинские компании получали новые возможности для ведения бизнеса и экспорта своих товаров. Благодаря этой работе украинские производители получили дополнительный доступ к крупному рынку Аргентины, где проживает более 40 миллионов человек», — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Для налаживания экспорта в Аргентину украинские производители молока и молочных продуктов крупного рогатого скота и буйволов должны пройти аккредитацию при Национальной службе здоровья животных и качества пищевых продуктов Аргентины (SENASA). Аргентинская сторона разрешила в условиях пандемии COVID-19 проводить аккредитацию производственных мощностей украинских предприятий дистанционно, с последующей физической инспекцией производств после нормализации эпидемической ситуации и возобновления международного авиасообщения.
По словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, открытие рынка Аргентины для украинского молока и молочных продуктов является важным шагом в направлении усиления торговых связей между странами.
«Мы уже работаем с Аргентиной: согласована форма ветеринарного сертификата для экспорта в Аргентину коллагена и желатина, изготовленного из шкур жвачных животных. В свою очередь, из Аргентины в Украину импортируется мясо птицы, рыба и морепродукты, свежее мясо домашнего крупного рогатого скота. Открытие рынка для экспорта молока и молочных продуктов позволит расширить наше сотрудничество и создать новые возможности для украинских производителей», — заявила Магалецкая.
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