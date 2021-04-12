0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Рынок Аргентины открылся для украинских производителей молока

Рынок Аргентины открылся для украинских производителей молока

Украинские производители молока и молочных продуктов получили возможность экспортировать свою продукцию в Аргентину.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Посольство Украины в Буэнос-Айресе получило официальную ноту об открытии рынка для украинских продуктов от аргентинского внешнеполитического ведомства.

«Пандемия создает проблемы странам, гражданам и особенно сложные условия для ведения бизнеса. Но даже на фоне этих вызовов мы прилагаем все усилия, чтобы украинские компании получали новые возможности для ведения бизнеса и экспорта своих товаров. Благодаря этой работе украинские производители получили дополнительный доступ к крупному рынку Аргентины, где проживает более 40 миллионов человек», — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Для налаживания экспорта в Аргентину украинские производители молока и молочных продуктов крупного рогатого скота и буйволов должны пройти аккредитацию при Национальной службе здоровья животных и качества пищевых продуктов Аргентины (SENASA). Аргентинская сторона разрешила в условиях пандемии COVID-19 проводить аккредитацию производственных мощностей украинских предприятий дистанционно, с последующей физической инспекцией производств после нормализации эпидемической ситуации и возобновления международного авиасообщения.

По словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, открытие рынка Аргентины для украинского молока и молочных продуктов является важным шагом в направлении усиления торговых связей между странами.

«Мы уже работаем с Аргентиной: согласована форма ветеринарного сертификата для экспорта в Аргентину коллагена и желатина, изготовленного из шкур жвачных животных. В свою очередь, из Аргентины в Украину импортируется мясо птицы, рыба и морепродукты, свежее мясо домашнего крупного рогатого скота. Открытие рынка для экспорта молока и молочных продуктов позволит расширить наше сотрудничество и создать новые возможности для украинских производителей», — заявила Магалецкая.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.