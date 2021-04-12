Когда закончится льготный период растаможивания авто с еврономерами - Гетманцев

В случае принятия Верховной Радой в четверг законопроектов о продлении периода льготного растаможивания авто на еврономерах, такое решение станет последним.
Об этом сказал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.
«Мы с вами делаем это в последний раз, это точка. Больше мы таких решений принимать не будем, и мы одновременно включаем на полную мощность административный аппарат Министерства внутренних дел, чтобы сделать невозможным использование таких автомобилей. И все наши сограждане, хочется или нет, пожалуйста, поймите, что больше мы не будем иметь никаких отсрочек, что бы вам псевдобизнесмены не рассказывали, ничего снова продолжаться не будет. Это действительно последний шанс, это действительно последний шаг, и я очень советовал бы всем нашим согражданам больше не продавать автомобили на европейских номерах, не растаможенных в Украине «, — сказал Гетманцев.
Он отметил, что в комитете при разработке законопроектов была длительная дискуссия, по результатам которой был достигнут компромисс.
«Этот компромисс заключается в том, что мы прекращаем в конце концов бизнес на ввоз в Украину автомобилей на еврономерах. Почему мы прекращаем? Потому что мы устанавливаем дату —
По словам главы комитета, в случае принятия законопроектов относительно нерастаможенных «евроблях» предусмотрены штрафы до 170 тыс. грн.
«Различные штрафы есть. Если его ловят на территории Украины — 8 тыс. грн, если он пересекает таможенную территорию Украины на таком автомобиле — 170 тыс. гривень. В зависимости от обстоятельств совершения правонарушения есть различные штрафы. Но они достаточно существенны — вплоть до изъятия автомобиля «, — сказал Гетманцев.
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