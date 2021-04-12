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Земельный налог: какие участки не подлежат налогообложению

Земельный налог: какие участки не подлежат налогообложению

Перечень земельных участков, не подлежащих налогообложению земельным налогом, приведен в статье 283 Налогового кодекса Украины.

Об этом пишет “Блог права”.

Не уплачивается налог за:

  • сельскохозяйственные угодья зон радиоактивно загрязненных территорий, которые определены согласно закону подвергшимися радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы (зон отчуждения, безусловного (обязательного) отселения, гарантированного добровольного отселения и усиленного радиоэкологического контроля), и химически загрязненных сельскохозяйственных угодий, на которые введены ограничения по ведению сельского хозяйства;
  • земли сельскохозяйственных угодий, находящихся во временной консервации или в стадии сельскохозяйственного освоения;

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  • земельные участки государственных сортоиспытательных станций и питомников, которые используются для испытания сортов сельскохозяйственных культур;
  • земли дорожного хозяйства автомобильных дорог общего пользования – земли под проезжей частью, обочиной, земляным полотном, декоративным озеленением, резервами, кюветами, мостами, искусственными сооружениями, тоннелями, транспортными развязками, водопропускные сооружения, подпорными стенками, шумовыми экранами, очистными сооружениями и расположенными в пределах полос отвода другими дорожными сооружениями и оборудованием, а также земли, находящиеся за пределами полос отвода, если на них размещены сооружения, обеспечивающие функционирование автомобильных дорог, а именно:

▪ параллельные объездные дороги, паромные переправы, снегозащитные сооружения и насаждения, противолавинные и противоселевые сооружения, улавливающие съезды, защитные насаждения, шумовые экраны, очистительные сооружения;

▪ площадки для стоянки транспорта и отдыха, склады, гаражи, резервуары для хранения горюче-смазочных материалов, комплексы для взвешивания крупногабаритного транспорта, производственные базы, искусственные и другие сооружения, находящиеся в государственной собственности, собственности государственных предприятий или собственности хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 100% акций (долей, паев) принадлежит государству;

  • земельные участки сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности и фермерских (крестьянских) хозяйств, занятые молодыми садами, ягодниками и виноградниками до вступления их в пору плодоношения, а также гибридными насаждениями, генофондовыми коллекциями и рассадниками многолетних плодовых насаждений;
  • земельные участки кладбищ, крематориев и колумбариев;

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  • земельные участки, на которых расположены дипломатические представительства, в соответствии с международными договорами (соглашениями), согласие на обязательность которых предоставлена Верховной Радой Украины, пользуются помещениями и прилегающими к ним земельными участками на безвозмездной основе;
  • земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания культовых и других зданий, необходимых для обеспечения деятельности религиозных организаций Украины, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законом порядке.

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По материалам Finance.UA
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