Земельный налог: какие участки не подлежат налогообложению

Перечень земельных участков, не подлежащих налогообложению земельным налогом, приведен в статье 283 Налогового кодекса Украины.
Об этом пишет “Блог права”.
Не уплачивается налог за:
▪ параллельные объездные дороги, паромные переправы, снегозащитные сооружения и насаждения, противолавинные и противоселевые сооружения, улавливающие съезды, защитные насаждения, шумовые экраны, очистительные сооружения;
▪ площадки для стоянки транспорта и отдыха, склады, гаражи, резервуары для хранения горюче-смазочных материалов, комплексы для взвешивания крупногабаритного транспорта, производственные базы, искусственные и другие сооружения, находящиеся в государственной собственности, собственности государственных предприятий или собственности хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 100% акций (долей, паев) принадлежит государству;
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