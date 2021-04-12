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Основные причины задержки сдачи дома в эксплуатацию

Основные причины задержки сдачи дома в эксплуатацию

Строительные организации часто задерживают сдачу многоэтажек. При этом даже не все застройщики решаются уведомить инвесторов о таких задержках. Почему задерживают сдачу жилья? Как вкладчику нужно действовать? И что делать, если застройщик вовремя не сдал дом?

Эксперты портала flombu ответили на эти вопросы.

В начале строительных работ установить точную дату сдачи нового объекта сложно. На процесс возведения многоэтажки влияют очень много факторов: от продуманности строительного процесса — до экономического положения в стране.

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Если застройщик задерживает сдачу дома на более чем 6 месяцев, инвесторам сдедует бить тревогу.

Причины несвоевременной сдачи домов преимущественно следующие:

1. Не хватает средств на завершение строительства. Это наиболее распространенная причина задержки сдачи жилья. Строительная организация неправильно составила смету строительства, не все инвесторы вовремя провели проплаты, внезапно подпрыгнул курс валют или возникли другие денежные недочеты — это отражается на финансовом положении компании и она теряет возможность дофинансировать строительство многоэтажки.

Случается, что ввиду неблагоприятных финансовые факторов застройщик вообще становится банкротом. В таком случае вкладчик попадает в очень сложное положение — может остаться и без денег, и без жилья.

2. Проблемы с подключением нового объекта к коммуникациям. Построенная многоэтажка — это не признак, что в ней можно жить. Еще одна причина задержки сдачи жилья — трудности в подключении многоквартирного дома к коммуникациям. И они часто возникают при подготовке к введению новостройки в эксплуатацию.

Бывает это по техническим причинам — сложно проложить инженерные системы или на этом месте уже заложена инженерия другого объекта. Впрочем, чаще всего «корень проблем» в таких ситуациях — длительное изготовление документации на установку и подключение коммуникаций в новостройке.

3. Отсутствие документации на земельный участок. Застройщик может начать возведение многоэтажки и не иметь упорядоченных документов на землю, думая, что в процессе сооружения новостройки он этот вопрос решит.

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Если земельный участок, на котором уже возведена новостройка, требует изменения целевого назначения или находится в судебном споре, изготовить документацию на ввод жилья в эксплуатацию не получится. Пока строительная компания улаживает земельные проблемы — инвесторы ждут квартиры.

4. Различия в реальных и проектных характеристиках объекта. При строительстве возникли обстоятельства, при которых, скажем, изменились параметры или планирование квартир по сравнению с теми, которые зафиксированы в проектной документации. В таком случае нужно переделывать все документы на квартиры. Это — время.

А еще, бывает, в новостройке «вырастает» незапланированный этаж. И как бы ни стремились инвесторы поселиться в своем почти готовом жилье, ГАСИ точно не «подарит» застройщику такое несоответствие объекта документации.

5. Проблемы с введением новостройки в эксплуатацию. Нарушение каких-либо градостроительных условий или несогласование документов на ввод жилья в эксплуатацию с коммунальными службами, несоответствие объекта разрешительной или проектной документации автоматически создают трудности при введении новостройки в эксплуатацию.

Ответственность застройщика за несвоевременную сдачу дома. За несоблюдение сроков сдачи многоквартирного дома ответственность несет строительная компания. И именно она должна предупредить вкладчиков о задержке сдачи жилья. Повлиять на застройщика в такой ситуации можно лишь на основе юридических оснований — документов, подтверждающих финансовые вливания инвестора в строительство квартиры, и согласованных сроков сдачи жилья.

Однако это не спасет, если в договоре об инвестировании не указан точный срок сдачи жилья и не зафиксировано то, что за такую ​​задержку строительная компания должна нести ответственность.

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По материалам Finance.UA
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