Презентована первая мышка Logitech с поддержкой голосового ввода

Компания Logitech представила свою первую мышку с поддержкой беспроводной введения. Модель получила название Logitech Voice M380 и оснащена кнопкой для активации технологии голосового ввода Baidu. Также мышка поддерживает перевод на 7 языков – английский, китайский, японский, корейский, французский, испанский и тайский.

Мышка позволяет распознавать текст со скоростью 400 слов в минуту, при этом точность составляет около 98 процентов. Есть поддержка диктовки на китайском, английском и японском языках. В Logitech Voice M380 есть поддержка работы как онлайн, так и в автономном режиме, но онлайн, разумеется, точность распознавания будет выше.

Logitech Voice M380 имеет симметричную форму, благодаря чему подойдет и правшам, и левшам. Есть три варианта цвета на выбор – графитовый, розовый и серый. Под колесом прокрутки есть кнопка для активации голосового ввода. Компания заявляет, что благодаря этой технологии можно увеличить скорость создания текста в два или три раза, если сравнивать с традиционным вводом с клавиатуры.

В мышке используется технология оптического отслеживания Logitech, благодаря которой она может точно перемещаться по большинству поверхностей. За питание мышки ответственна одна батарейка формата АА, которая обеспечивает автономность на уровне 18 месяцев. Мышка поступит в продажу по цене 30 долларов, старт продаж запланирован на следующий месяц.