Проблемные заемщики не будут возвращать долги даже после частичного списания

Заемщики, которые не платили по валютным кредитам последние семь лет, не будут платить и в дальнейшем, даже если воспользуются льготными условиями частичного списания долга.

Об этом сообщили участники рынка во время круглого стола «Законопроект о реструктуризации валютной ипотеки: возможные риски для банковской системы».

«Большинство тех, кто лоббировал этот законопроект, рассчитывают не на принудительную реструктуризацию, а на мораторий. К сожалению, большинство этих людей уже привыкли семь лет не платить ни копейки, им сложно вспомнить, что есть долг, и начинать каждый месяц выполнять свои обязательства», — рассказала заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Ольга Билай.

Парламент 13 апреля принял в целом законопроект № 4475, который вынуждает кредиторов в обязательном порядке реструктуризировать валютные ипотечные кредиты физических лиц на невыгодных для себя условиях.

ПУМБ уверен, что это сформирует новые неплатежи. «Заемщики с удовольствием пойдут в реструктуризацию, потому что она предполагает прощение разницы между суммой, которая реструктуризируется, и суммой задолженности сразу в момент реструктуризации. И тут как раз есть проблема, поскольку дальнейшее выполнение обязательств заемщику уже не нужно. Ему дисконтували 50−60%, уменьшили долговую нагрузку и, в принципе, дальше можно продолжать ничего не делать», — констатировал заместитель директора департамента проблемных активов ПУМБ Андрей Джура.

Не платить сразу после новой реструктуризации позволяет новый мораторий: к пролонгированному на пять месяцев мораторию будет добавлен трехлетний мораторий после самой реструктуризации. «Законопроект запрещает обращать взыскание на любое ипотечное имущество в течение трех лет с начала действия закона», — подчеркнул старший юрист компании Іnpraxi law Роман Кобец.

И никаких санкций не будет. «Законопроекты № 4475 и № 4398 дают маневр для злоупотреблений со стороны должников. Если взять законопроект 4475, то есть условия принудительной реструктуризации, но каковы последствия невыполнения этой реструктуризации? Это минимальная пеня. И все! Но при этом действует мораторий», — говорит Роман Кобец. Какие у кредитора есть инструменты защиты своих прав, если должник пошел на условия реструктуризации, выполнял их один-два месяца и внезапно перестал платить? «А никаких, потому что действует мораторий», — подчеркнул юрист.

Именно постоянные пролонгации моратория отбили у заемщиков какое-либо желание платить по кредиту. «Вряд ли заемщикам добавит мотивации обращаться за реструктуризацией продление действия моратория еще на пять месяцев. Именно мораторий сейчас является главным препятствием для задействования механизма реструктуризации. Ведь он совсем не стимулирует заемщиков обращаться к диалогу с кредитором», — рассказала старший экономист управления анализа системных рисков департамента финансовой стабильности НБУ Алена Шмыгель.

«Если проанализировать нормы, которые мы видим, то это, уважаемые господа, не законопроект о реструктуризации, это законопроект о «пяти и еще одном ходе избежания ответственности», — отметила начальница управления развития процессов взыскания и контроллинга Альфа-Банка Елена Супрун. Она пояснила, что когда банк разработал добровольное урегулирование долга по Кодексу по процедурам банкротства, то «ни один клиент не пришел».

ФГВФЛ имеет опыт продаж с большими скидками. «ФГВФЛ, когда продавал ипотечные валютные кредиты, выставлял все кредиты на индивидуальные торги. Заемщик или финансовый поручитель не имели права становиться участником аукциона, но на индивидуальном уровне можно было купить обязательства за 20% от номинальной стоимости», — отметила Ольга Билай.

Если брался кредит на условные $ 100 тыс. для покупки двухкомнатной квартиры в 2007—2008 годах, то 20% с учетом курсовой разницы, с учетом начисления процентов, которое продолжалось по кредитному договору, где соответствовало погашению кредита, полученному по курсу 5,05 грн/$.

«И вы знаете, добровольно выкуплены были примерно 24% кредитов на индивидуальных торгах, то есть каждый четвертый заемщик нашел способ таким образом выполнить свое обязательство. Другие кредиты продавались в пулах, цены были значительно снижены, средняя цена — 4−5% от номинала», — сказала Ольга Билай.