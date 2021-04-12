Особенности гарантирования вкладов, открытых на акционных и индивидуальных условиях

Фонд гарантирования вкладов физических лиц возмещает депозиты, открытые на акционных условиях, в случае банкротства банка. А вот депозиты, открытые на индивидуальных условиях, – не возмещаются.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ на странице в Facebook.
“Понижение учетной ставки НБУ привело к существенному снижению процентных ставок по депозитам в банках. С целью привлечения клиентов некоторые банки начали предлагать открыть вклады на акционных условиях. Например, по таким акционным предложениям банк предлагает клиентам, имеющим текущие счета, открыть и депозит с добавлением к основной годовой процентной ставке еще нескольких процентов”, – сказано в сообщении.
У вкладчика вполне закономерно может возникнуть вопрос, не будет ли этот депозит считаться таким, который открытый на индивидуальных условиях, а следовательно, в случае признания банка неплатежеспособным не будет возмещен Фондом гарантирования вкладов.
Возмещает ли такие вклады Фонд:
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