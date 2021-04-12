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Особенности гарантирования вкладов, открытых на акционных и индивидуальных условиях

Особенности гарантирования вкладов, открытых на акционных и индивидуальных условиях

Фонд гарантирования вкладов физических лиц возмещает депозиты, открытые на акционных условиях, в случае банкротства банка. А вот депозиты, открытые на индивидуальных условиях, – не возмещаются.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ на странице в Facebook.

“Понижение учетной ставки НБУ привело к существенному снижению процентных ставок по депозитам в банках. С целью привлечения клиентов некоторые банки начали предлагать открыть вклады на акционных условиях. Например, по таким акционным предложениям банк предлагает клиентам, имеющим текущие счета, открыть и депозит с добавлением к основной годовой процентной ставке еще нескольких процентов”, – сказано в сообщении.

У вкладчика вполне закономерно может возникнуть вопрос, не будет ли этот депозит считаться таким, который открытый на индивидуальных условиях, а следовательно, в случае признания банка неплатежеспособным не будет возмещен Фондом гарантирования вкладов.

Возмещает ли такие вклады Фонд:

  • вклад на индивидуальных условиях – это такой вид депозита, который банк открывает вкладчику на особых условиях, которые не являются текущими рыночными, а значит и не доступны для любого. Проще говоря, это специальное предложение для одного клиента, а значит гарантии Фонда не распространяются на такие вклады;
  • акционные предложения доступны для каждого желающего открыть депозиты, а следовательно, предоставляются на общерыночных условиях. Вся информация об их предоставлении размещена в открытом доступе, например, на сайте банка. Учитывая это, такие вклады подпадают под гарантии Фонда и в случае банкротства банка будут возмещены.

Справка Finance.ua:

  • Доверяя свои деньги банку, убедитесь, что в случае его банкротства они вернутся за счет Фонда гарантирования вкладов.
  • Вкладчик имеет право пополнять депозит в течение срока действия договора, если это предусмотрено договором.
  • После объявления о начале ликвидации банка, если общая сумма средств вкладчика превышает гарантированную сумму, он может заявить свои кредиторские требования.

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По материалам Finance.UA
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