На что жалуются предприниматели: портрет жалобщика (инфографика)

За 2020 год Совет бизнес-омбудсмена получил 1737 жалоб и завершил расследование 1159 дел, что соответственно на 9% и 2% больше против 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Совета бизнес-омбудсмена.
Успешное закрытие дел позволило бизнесу вернуть и сэкономить 843 млн. 98% заявителей, предоставивших обратную связь, остались довольны сотрудничеством с командой РБО.
Тенденции жалоб предпринимателей.
Несмотря на мораторий на большинство налоговых проверок и сокращение жалоб по этому предмету, количество обращений бизнеса по налоговым вопросам в целом выросло на 14% по сравнению с 2019 годом (с 981 до 1117 жалоб).
Втрое выросло количество жалоб по блокировке налоговых накладных (с 95 до 273 жалоб),
По сравнению с 2019 годом бизнес также больше жаловался на нарушения Национальной полиции (с 111 до 121) и Службы безопасности Украины (с 17 до 24), тогда как количество жалоб на органы Прокуратуры, наоборот, уменьшилась (с 81 до 56).
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