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На что жалуются предприниматели: портрет жалобщика (инфографика)

На что жалуются предприниматели: портрет жалобщика (инфографика)

За 2020 год Совет бизнес-омбудсмена получил 1737 жалоб и завершил расследование 1159 дел, что соответственно на 9% и 2% больше против 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Совета бизнес-омбудсмена.

Успешное закрытие дел позволило бизнесу вернуть и сэкономить 843 млн. 98% заявителей, предоставивших обратную связь, остались довольны сотрудничеством с командой РБО.

Тенденции жалоб предпринимателей.

  • Всего 4 предмета обращений составили 85% жалоб бизнеса на нарушения госорганов: налоговые вопросы (64%),
  • действия правоохранителей (12%),
  • действия государственных регуляторов (5%)
  • таможенные вопросы (4%).

Несмотря на мораторий на большинство налоговых проверок и сокращение жалоб по этому предмету, количество обращений бизнеса по налоговым вопросам в целом выросло на 14% по сравнению с 2019 годом (с 981 до 1117 жалоб).

Втрое выросло количество жалоб по блокировке налоговых накладных (с 95 до 273 жалоб),

  • на 63% относительно включения в перечни рисковых налогоплательщиков (с 127 до 207),
  • на 36% – относительно невыполнения решений суда относительно регистрации налоговых накладных (с 108 до 147).

По сравнению с 2019 годом бизнес также больше жаловался на нарушения Национальной полиции (с 111 до 121) и Службы безопасности Украины (с 17 до 24), тогда как количество жалоб на органы Прокуратуры, наоборот, уменьшилась (с 81 до 56).

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По материалам Finance.UA
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