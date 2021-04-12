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Криптобиржа Coinbase стала публичной с капитализацией $85 млрд

Криптобиржа Coinbase стала публичной с капитализацией $85 млрд

Капитализация американской криптобиржи Coinbase на конец первого дня ее торгов на бирже NASDAQ составила $85 млрд.

Выход Coinbase на открытый рынок является переломным моментом для отрасли, поскольку это первая крупная криптовалютная компания, которая стала публичной, пишет Wall Street Journal.

На открытии торгов акции торговались по $381. За первые несколько минут они подскочили до $429,54, а на закрытии торгов продавались по $328,28 (на 14% ниже цены открытия). Coinbase стала публичной из-за прямого листинга под тикером COIN. Капитализация компании в первый день торгов достигала $112 млрд.

Coinbase основали Брайан Армстронг и Фред Эрсам в 2012 году. На криптобирже торгуется около 50 криптовалют. У компании более 1000 сотрудников, которые обслуживают более 56 миллионов клиентов в 100 странах мира.

Coinbase не заработала на продаже своих акций, поскольку выбрала прямой листинг, а не первичное публичное предложение. Однако ее выход на открытый рынок стал одним из крупнейших дебютов среди технологических компаний по показателю рыночной капитализации. Полученная Coinbase оценка сравнима с оценкой, которую получил Facebook в первый день торгов в 2012 году и Airbnb в прошлом году.

По материалам НВ
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