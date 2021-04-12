СБУ за три месяца сохранила госбюджету почти 20 миллиардов гривен

В первом квартале 2021 года сотрудники СБУ не допустили экономических убытков государства на общую сумму 19,4 млрд грн.

При этом Служба возобновила право государственной собственности на финансово-материальные ценности стоимостью 500 млн грн, говорится на сайте СБУ, передает Укринформ.

В СБУ подчеркнули, что таким образом спецслужба позволила сэкономить Государственному бюджету Украины почти 20 млрд грн.

“СБУ продолжает системную работу по защите национальных интересов Украины и действует на опережение. Так, в 2021 году усилиями спецслужбы предупредили возникновение 429 чрезвычайных ситуаций на объектах критической инфраструктуры, а также применены санкции к 136 юридическим и 41 физическому лицу”, – говорится в сообщении.



Также СБУ пресекла присвоение выделенных на строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования бюджетных средств в сумме 935 млн грн и не допустила их вывода в теневой оборот.