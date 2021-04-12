«Донецкоблгаз» лишили лицензии из-за перебоев с теплом

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) аннулировала лицензию на распределение газа компании «Донецкоблгаз». В марте она прекратила подачу газа, в результате чего ряд городов в Донецкой области остался без тепла.
Об этом говорится на сайте НКРЭКУ.
По словам председателя комиссии Валерия Тарасюка, действия «Донецкоблгаза» были диверсией против потребителей и страны.
«В прошлом месяце предприятие отключало от газоснабжения теплокоммунэнерго несмотря на четкую позицию регулятора, оператора газотранспортной системы, НАК „Нафтогаз Украины“ о недопустимости таких отключений. Государству не нужен лицензиат, который накапливает долги перед оператором ГТС и отключает теплокоммунэнерго», — отметил он.
Также сообщается, что комиссия выявила нарушения лицензионных условий со стороны «Донецкоблгаза» в части оплаты стоимости ежесуточных небалансов за газовые месяца октября, ноября и декабря 2020 года. Это привело к росту задолженности до 354 млн гривен.
Лицензия аннулируется с 1 августа 2021 года профильные ведомства должны решить, кому передать сети «Донецкоблгаза».
Напомним, в марте «Донецкоблгаз» прекратил поставки газа на объекты теплокоммунэнерго из-за долгов перед «Нафтогазом». В результате без тепла остались Славянск, Лиман, Краматорск, Дружковка и Константиновка.
За расследование взялась даже Служба безопасности Украины, которая квалифицировала перебои с теплом как диверсию.
В Совете национальной безопасности и обороны Украины заверили, что если найдут нарушения, то предприятие вернут в государственную сферу управления. В итоге президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против компаний Endless Moonlight и Trading Limited Field Limited, зарегистрированных в Гонконге и владеющих акциями «Донецкоблгаза».
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