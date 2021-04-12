0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

«Донецкоблгаз» лишили лицензии из-за перебоев с теплом

«Донецкоблгаз» лишили лицензии из-за перебоев с теплом

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) аннулировала лицензию на распределение газа компании «Донецкоблгаз». В марте она прекратила подачу газа, в результате чего ряд городов в Донецкой области остался без тепла.

Об этом говорится на сайте НКРЭКУ.

По словам председателя комиссии Валерия Тарасюка, действия «Донецкоблгаза» были диверсией против потребителей и страны.

«В прошлом месяце предприятие отключало от газоснабжения теплокоммунэнерго несмотря на четкую позицию регулятора, оператора газотранспортной системы, НАК „Нафтогаз Украины“ о недопустимости таких отключений. Государству не нужен лицензиат, который накапливает долги перед оператором ГТС и отключает теплокоммунэнерго», — отметил он.

Также сообщается, что комиссия выявила нарушения лицензионных условий со стороны «Донецкоблгаза» в части оплаты стоимости ежесуточных небалансов за газовые месяца октября, ноября и декабря 2020 года. Это привело к росту задолженности до 354 млн гривен.

Лицензия аннулируется с 1 августа 2021 года профильные ведомства должны решить, кому передать сети «Донецкоблгаза».

Напомним, в марте «Донецкоблгаз» прекратил поставки газа на объекты теплокоммунэнерго из-за долгов перед «Нафтогазом». В результате без тепла остались Славянск, Лиман, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

За расследование взялась даже Служба безопасности Украины, которая квалифицировала перебои с теплом как диверсию.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заверили, что если найдут нарушения, то предприятие вернут в государственную сферу управления. В итоге президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против компаний Endless Moonlight и Trading Limited Field Limited, зарегистрированных в Гонконге и владеющих акциями «Донецкоблгаза».

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.