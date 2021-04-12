Финкомитету не удалось снизить интерчейндж до 0,2%

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады рассмотрел предложение офиса простых решений Михаила Саакашвили по уменьшению интерчейнджа в Украине до уровня ЕС в 0,2−0,3%. Но за нее не хватило голосов. Финальная версия законопроекта № 4364 не содержит никаких ограничений интерчейнджа или эквайринговой комиссии.

Правку Офиса простых решений к законопроекту № 4364 на рассмотрение комитета внес депутат Марьян Заблоцкий («Слуга народа»), и члены комитета голосовали за нее как за комитетскую.

Правка предусматривала установление ставки интерчейндж с 1 июля 2021 года на уровне 1%, ее уменьшение с 1 июля 2022 года до 0,7%, с 1 июля 2023 года — до 0,5%, с 1 июля 2024 года — до 0,2% по дебетным картам и 0,3% – по кредитным.

Голосов «за» не хватило, поэтому правка не прошла.

После этого депутаты поддержали рекомендовать законопроект № 4364 к принятию в сессионном зале во втором чтении и в целом. В этом документе нет ни одной согласованной комитетом правки по интерчейнджу и эквайрингу, которая бы содержала конкретные числовые ограничения.

Что касается других поправок по ставкам интерчейнджа и эквайринга, которые были отклонены комитетом, то по ним предложено депутатам определиться по каждой правке отдельно в сессионном зале, где будет рассматриваться, в частности, правка об одновременном сокращении как интерчейнджа до 0,75% (который регулируется в ЕС), так и эквайринговой комиссии — до 0,25% (которую в ЕС не регулируют), чтобы максимальная комиссия торговцев составляла 1%.

АМКУ выступил против государственного регулирования ставки интерчейндж.

Заместитель главы НБУ Алексей Шабан отметил, что не позднее 19 апреля платежные системы и банки направят в АМКУ проект меморандума о сокращении интерчейнджа с 1 июля 2021 года до 1,2%, а в следующие два года — до 1% и 0,9% соответственно.

Депутаты ранее инициировали снижение комиссии за услуги банка-эквайера — с 1,6−2% до 0,5−1,4%, и комиссии интерчейндж для банка-эмитента, которая входит в нее, — до 0,3−0,9%.

Интерчейндж рыночным путем уже уменьшился в Украине на 0,5%.