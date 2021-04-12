0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 164 0

Финкомитету не удалось снизить интерчейндж до 0,2%

Финкомитету не удалось снизить интерчейндж до 0,2%

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады рассмотрел предложение офиса простых решений Михаила Саакашвили по уменьшению интерчейнджа в Украине до уровня ЕС в 0,2−0,3%. Но за нее не хватило голосов. Финальная версия законопроекта № 4364 не содержит никаких ограничений интерчейнджа или эквайринговой комиссии.

Правку Офиса простых решений к законопроекту № 4364 на рассмотрение комитета внес депутат Марьян Заблоцкий («Слуга народа»), и члены комитета голосовали за нее как за комитетскую.

Правка предусматривала установление ставки интерчейндж с 1 июля 2021 года на уровне 1%, ее уменьшение с 1 июля 2022 года до 0,7%, с 1 июля 2023 года — до 0,5%, с 1 июля 2024 года — до 0,2% по дебетным картам и 0,3% – по кредитным.

Голосов «за» не хватило, поэтому правка не прошла.

После этого депутаты поддержали рекомендовать законопроект № 4364 к принятию в сессионном зале во втором чтении и в целом. В этом документе нет ни одной согласованной комитетом правки по интерчейнджу и эквайрингу, которая бы содержала конкретные числовые ограничения.

Что касается других поправок по ставкам интерчейнджа и эквайринга, которые были отклонены комитетом, то по ним предложено депутатам определиться по каждой правке отдельно в сессионном зале, где будет рассматриваться, в частности, правка об одновременном сокращении как интерчейнджа до 0,75% (который регулируется в ЕС), так и эквайринговой комиссии — до 0,25% (которую в ЕС не регулируют), чтобы максимальная комиссия торговцев составляла 1%.

АМКУ выступил против государственного регулирования ставки интерчейндж.

Заместитель главы НБУ Алексей Шабан отметил, что не позднее 19 апреля платежные системы и банки направят в АМКУ проект меморандума о сокращении интерчейнджа с 1 июля 2021 года до 1,2%, а в следующие два года — до 1% и 0,9% соответственно.

Депутаты ранее инициировали снижение комиссии за услуги банка-эквайера — с 1,6−2% до 0,5−1,4%, и комиссии интерчейндж для банка-эмитента, которая входит в нее, — до 0,3−0,9%.

Интерчейндж рыночным путем уже уменьшился в Украине на 0,5%.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.