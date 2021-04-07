Межбанк: гривна существенно потеснила доллар

Среда смогла порадовать поклонников нацвалюты. Гривна достаточно существенно потеснила доллар и снова вернулась к уровням котировок около 27,90 гривен за доллар. Противостояние курсовых интересов крупных игроков окончилось сегодня «победой» покупателей. За счет превышения предложения они все же додавили продавцов и к концу дня курс просел к уровню 27,89/27,915. Нацбанк в «перетягивании каната» между покупателями и продавцами участия не принимал, а выходы нерезидентов с покупкой доллара в середине дня — лишь ненадолго позволили продавцам и спекулянтам сыграть «на повышение». Как только иностранцы ушли с межбанка — курс снова пошел вниз.
Ход торгов:
Стартовав с утренних 28,02/28,04 гривен уже к 11 часам доллар просел до 27,985/28,005 гривен. Особого спроса на валюту не было и котировки поползли вниз. К 12 часам курс опустился до 27,935/27,955 гривен, а к обеду — до 27,92/27,94.
Выход нерезидентов в обед и после него привел к краткосрочному росту котировок до 27,93/27,95 гривен и даже чуть выше. Но как только иностранцы ушли – покупателей почти не осталось, а продавцы еще остались. Это привело к постепенному снижению курса доллара до 27, 90/27,925 гривен к 16:00 и до 27,89/27,915 к концу сессии.
Главные события 13 апреля на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,89 / 27,91
евро — 33,34 / 33,37
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1972 / 1,1974
Курсы валют на Межбанке
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