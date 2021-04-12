Nissan представил новый спорткар (фото)

Японская компания Nissan представила новый спортивный автомобиль 2022 Nissan GT-R NISMO Special Edition.
Об этом сообщает Car and Driver.
В компании отметили, что количество произведенных автомобилей ограничено.
В авто установлен двойной 3,8-литровый турбодвигатель V-6 с мощностью в 600 лошадиных сил и крутящим моментом в 481 Нм. Стандартный двигатель модели GT-R имеет всего 565 лошадиных сил.
Автомобиль сможет разогнаться до 96 км в час за 2,8 секунды.
Первые поставки ожидаются в США осенью этого года. По данным СМИ, стоимость базовой модели начинается от 210 тыс. долларов.
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