Nissan представил новый спорткар (фото)

Японская компания Nissan представила новый спортивный автомобиль 2022 Nissan GT-R NISMO Special Edition.

Об этом сообщает Car and Driver.

В компании отметили, что количество произведенных автомобилей ограничено.

В авто установлен двойной 3,8-литровый турбодвигатель V-6 с мощностью в 600 лошадиных сил и крутящим моментом в 481 Нм. Стандартный двигатель модели GT-R имеет всего 565 лошадиных сил.

Автомобиль сможет разогнаться до 96 км в час за 2,8 секунды.



Первые поставки ожидаются в США осенью этого года. По данным СМИ, стоимость базовой модели начинается от 210 тыс. долларов.