На сколько подорожало топливо в Украине за год (инфографика)

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в марте 2021 года. По данным ведомства, стоимость топлива значительно выросла.
Об этом сообщает Госстат.
Динамика цены:
Министерство экономики Украины не ожидает существенных колебаний цен на топливо. По данным министерства, стоимость стабилизировалась в последние недели.
Напомним, 2 апреля Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали Меморандум о конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворении потребностей потребителей на период карантина. Меморандум должен обеспечить ценовую стабильность на рынке.
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