На сколько подорожало топливо в Украине за год (инфографика)

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в марте 2021 года. По данным ведомства, стоимость топлива значительно выросла.

Об этом сообщает Госстат.

Динамика цены:

по данным статистического ведомства, в марте по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 15,6% до 27,5 гривен за литр;

бензин А-95 – на 14,8% до 28,7 грн;

дизельное топливо – на 15,7% до 27,8 гривен;

при этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 22,9% до 15,6 гривен за литр.

Министерство экономики Украины не ожидает существенных колебаний цен на топливо. По данным министерства, стоимость стабилизировалась в последние недели.

Напомним, 2 апреля Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали Меморандум о конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворении потребностей потребителей на период карантина. Меморандум должен обеспечить ценовую стабильность на рынке.

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