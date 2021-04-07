Кабмин поддержал присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования

Кабинет Министров на заседании 14 апреля поддержал проект закона о присоединении государственного Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физлиц.

Соответствующий проект закона будет способствовать уменьшению доли государства в банковском секторе. Ранее сообщалось, что присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования является первым шагом на пути вхождения ЕБРР в капитал банка.

Сейчас депозиты вкладчиков Ощадбанка гарантированы государством в полном объеме, то есть 100%, независимо от суммы. После присоединения к ФГВФЛ размер гарантированной суммы для новых вкладчиков составит 200 тысяч гривен.

Во время выступления на Кабмине заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб выразил позицию регулятора. В Нацбанке считают, что законопроект требует доработки, чтобы урегулировать вопрос платежеспособности Фонда гарантирования.

Сологуб отметил, что такая ​​же позиция у МВФ и ФГВФЛ. По его словам, следует вернуться к обсуждению и решить вопрос комплексно.

В то же время, министр финансов Сергей Марченко отметил, что не считает нужным объединять эти вопросы, ведь их можно решить отдельно. По словам главы ведомства, вопрос платежеспособности ФГВ и вхождение Ощадбанка в Фонд «стоят отдельно в Меморандуме с МВФ».

«Мы видим необходимость доработать законопроект о платежеспособности ФГВФЛ вместе с НБУ и Фондом гарантирования, и в общем порядке дальше эти вопросы рассматривать на площадке Кабмина», — подытожил он.

Согласно законопроекту, если вклад, привлеченный АО «Ощадбанк» до дня вступления в статус участника Фонда, превышает предельный размер возмещения средств по вкладу (сейчас это 200 тыс грн — ред.), часть такого вклада, превышающая предельный размер возмещения средств по вкладу, гарантируется государством.

Напомним, ранее ожидалось, что государственный Ощадбанк с 1 января 2021 года станет участником Фонда гарантирования вкладов физлиц, чего не произошло.

Предшествовала этому другая дата вхождения банка в Фонд — 1 июля 2020 года, но вхождение банка в Фонд гарантирования было отложено.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫