Греция назвала условия приема украинских туристов с мая

Греция с 14 мая планирует принимать украинских туристов в рамках открытия границ для ряда стран из-за пределов Шенгенской зоны при соблюдении необходимых условий въезда и пребывания.

Об этом в интервью «Укринформу» рассказал министр туризма Греции Харис Теохарис.

«Реальность такова, что мы сможем принимать украинских граждан, прибывающих в нашу страну, и также надеемся, что греки, которые захотят приехать в Украину, ведь есть смешанные браки, люди с родственными связями, смогут это сделать», — сказал Теохарис.

Он добавил, что 14 мая — «это дата, когда мы можем спрогнозировать с точностью, что дела пойдут по плану».

Для въезда в Грецию украинцы должны будут

предъявить отрицательный ПЦР -тест или сертификат о вакцинации, утвержденный украинской властью.

«Мы ждем от украинских властей образцы таких сертификатов, чтобы мы могли проверять их на своих границах, и мы стремимся принимать и другие вакцины (не одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) — Ред.)», — отметил Теохарис.

Сейчас Греция рассматривает возможность замены ПЦР-теста на экспресс-тест на антиген «с целью снижения затрат на путешествие», который может быть введен уже с 14 мая.

Важно. По прибытии украинцев и туристов из других стран будут выборочно тестировать на COVID-19 в греческих аэропортах, учитывая текущую ситуацию с заболеваемостью в той или иной стране.

Министр добавил, что в этом году без ПЦР-теста в Грецию смогут въезжать дети до пяти лет.

В то же время чиновник отметил, что окончательное решение об открытии границ Греция будет принимать в сотрудничестве со специалистами в области здравоохранения страны, учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире.

«Мы скучаем по друзьям из Украины, мы хотим видеть снова ваши дружеские лица. Мы заверяем, что ждем вас в Греции с распростертыми объятиями, но мы также делаем это таким образом, который подходит обеим сторонам», — резюмировал министр.

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