Греция назвала условия приема украинских туристов с мая

Греция с 14 мая планирует принимать украинских туристов в рамках открытия границ для ряда стран из-за пределов Шенгенской зоны при соблюдении необходимых условий въезда и пребывания.
Об этом в интервью «Укринформу» рассказал министр туризма Греции Харис Теохарис.
«Реальность такова, что мы сможем принимать украинских граждан, прибывающих в нашу страну, и также надеемся, что греки, которые захотят приехать в Украину, ведь есть смешанные браки, люди с родственными связями, смогут это сделать», — сказал Теохарис.
Он добавил, что 14 мая — «это дата, когда мы можем спрогнозировать с точностью, что дела пойдут по плану».
Для въезда в Грецию украинцы должны будут
«Мы ждем от украинских властей образцы таких сертификатов, чтобы мы могли проверять их на своих границах, и мы стремимся принимать и другие вакцины (не одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) — Ред.)», — отметил Теохарис.
Сейчас Греция рассматривает возможность замены ПЦР-теста на экспресс-тест на антиген «с целью снижения затрат на путешествие», который может быть введен уже с 14 мая.
Важно. По прибытии украинцев и туристов из других стран будут выборочно тестировать на COVID-19 в греческих аэропортах, учитывая текущую ситуацию с заболеваемостью в той или иной стране.
Министр добавил, что в этом году без ПЦР-теста в Грецию смогут въезжать дети до пяти лет.
В то же время чиновник отметил, что окончательное решение об открытии границ Греция будет принимать в сотрудничестве со специалистами в области здравоохранения страны, учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире.
«Мы скучаем по друзьям из Украины, мы хотим видеть снова ваши дружеские лица. Мы заверяем, что ждем вас в Греции с распростертыми объятиями, но мы также делаем это таким образом, который подходит обеим сторонам», — резюмировал министр.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада приняла законы о льготной растаможке авто на еврономерахВчера, 12:02 - 1991 8
В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTechВчера, 11:05 - 657 6
В Киеве процветает новый вид мошенничества с обменом валют — СМИВчера, 13:32 - 2449 4
Как изменились суммы субсидий на оплату коммуналки и в каком регионе выплаты самые щедрыеВчера, 19:03 - 587 3
Кличко показал, как в Киеве строят еще один пешеходный мост (видео)Вчера, 12:33 - 805 3
Сколько зарабатывают работники крупных предприятийВчера, 09:00 - 8175 3
Бизнес ожидает курс доллара на уровне 29,15 UAH/USD (опрос)Вчера, 10:02 - 4310
ФГВФЛ ликвидировал банк ЯнуковичаВчера, 10:15 - 2968
Правительство хочет отменить льготы на проезд: что предлагают в качестве альтернативыВчера, 14:01 - 2494 4
В Киеве процветает новый вид мошенничества с обменом валют — СМИВчера, 13:32 - 2449 4
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)Вчера, 11:45 - 118
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)14.04.2021, 10:30 - 3665
В Украине показали новый броневик для армии (видео)12.04.2021, 11:58 - 1110
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 334
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 1374 2