Бизнес-ассоциация предлагает по-новому определять лимиты для ФЛП-единщиков

Союз украинских предпринимателей инициирует установление лимитов на объемы доходов ФЛП с привязкой к количеству работников.
Об этом свидетельствует информация на сайте СУП.
«Предельные объемы доходов для ФЛП совсем не соответствуют современным экономическим условиям. Например, лимит для плательщиков второй группы составляет 5 млн грн. Если же такой предприниматель имеет 10 наемных работников и платит им среднюю заработную плату по Украине 11,6 тыс. грн, то только на оплату труда он тратит больше 1/3 предельного объема дохода за год», — отмечают в ведомстве.
При этом в сумме дохода еще находится аренда помещений, техника и тому подобное.
Что это означает: в СУП утверждают, что сейчас предельные объемы доходов не только не стимулируют микропредпринимателей создавать рабочие места, но и заставляют скрывать реальную заработную плату сотрудникам, отчитываясь о минимальной.
Что предлагают взамен: расчеты доказывают необходимость внедрения механизма привязки размера дохода к критериям, которые бы характеризовали каждую группу. По мнению СУП, таким критерием должно стать количество наемных работников. Такое решение позволит обеспечить благоприятные условия развития малого бизнеса.
К тому же, в связи с распространением применения РРО на плательщиков единого налога 2−3 группы (а по состоянию на декабрь 2020 их 1,2 млн) прогнозируется выход за предельные объемы доходов не менее 25% плательщиков. Из них — закрытие бизнеса и переход в тень около 60% (179,4 тыс. ФЛП). Учитывая, что в среднем на одного плательщика приходится один наемный работник, такое же количество людей потеряют свои рабочие места. Как следствие, недополучение средств в госбюджет за год из расчета МЗП (6000 грн) составит 5,4 млрд грн.
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В СУП уверены, что наличие нового механизма с привязкой к количеству наемных работников позволит государству обеспечить дополнительные поступления по НДФЛ, ЕСВ и военного сбора, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест, что является критически важным в период карантинных ограничений и падения экономики.
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