Рада приняла законы о реструктуризации валютных кредитов

Верховная Рада во время внеочередного заседания во вторник приняла во втором чтении и в целом законопроект №4398, предусматривающий обязательную реструктуризацию долгов по потребительским кредитам, которые были предоставлены физическим лицам в иностранной валюте под залог жилья.

Что предусмотрено документом:

реструктуризация будет проводиться на основании заявления заемщика, которое подается кредитору;

конвертация долгов в гривне осуществляется по среднему курсу, а именно – средний курс между тем, который был на момент выдачи кредита, и тем, который будет на момент реструктуризации;

предлагается списать все долги за неустойку, штрафы и пеню.

Также ВР приняла следующие документы:

законопроект №4475, который продлевает на 5 месяцев действие моратория, запрещающего банкам взимать имущество граждан Украины, предоставленное в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте;

законопроект №4399 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц). Он предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ с прощенного долга.

Справка Finance.ua:

Мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам был введен в 2014 году для защиты валютных заемщиков, которые в связи с кризисом и резкой девальвацией не могли платить по кредитам. Банкам было запрещено обращать взыскание на имущество граждан Украины, предоставленное в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

В Нацбанке считают, что продление действия моратория на три года, предусмотренное законопроектом №4475, законсервирует проблему валютных кредитов.

При этом НБУ поддерживает предусмотренные законопроектом №4399 изменения в Налоговый кодекс относительно освобождения от налогообложения прощенных сумм долга и других доходов, возникающих вследствие реструктуризации кредитов в иностранной валюте.

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