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За год коммуналка выросла на 22%: электричество на 36,6% - Данилишин

За год коммуналка выросла на 22%: электричество на 36,6% - Данилишин

Стоимость жилищно-коммунальных услуг за год выросла на 22%.

Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в facebook.

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Рост платы за коммунальные услуги:

  • За электроэнергию — на 36,6%,
  • природный газ — на 63,6%,
  • горячей воды и отопления — на 10,4%.

Как сказано в сообщении, уровень оплаты населением, начиная с октября 2020 года, ниже начисленных сумм за соответствующие месяцы, тогда как в 1−3 кварталах 2020 года объем оплаты за предоставленные услуги превышал начисления.

В результате задолженность населения перед поставщиками ЖКУ в феврале превысила 82 млрд, что свидетельствует о низкой покупательной способности населения в условиях роста цен и тарифов на малозависимые от спроса товары и услуги.

Прогнозы. Несмотря на повышение МВФ прогноза роста экономики Украины в 2021 году до 4,0%, темпы роста экономики Украины остаются существенно ниже как по сравнению с другими развивающимися экономиками (+6,7%), так и мировой экономикой в целом (+6,0%).

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По материалам Finance.UA
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