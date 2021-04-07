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Межбанк: вторник прошел неудачно для гривны

Межбанк: вторник прошел неудачно для гривны

Вторник на валютном рынке прошел неудачно для гривны. Хотя ажиотажа по покупке валюты не наблюдалось, но котировки росли и за день доллар подорожал на 11 копеек — с 27,96/27,98 гривен до 28,07/28,09.

Два взаимосвязанных фактора сработали одновременно против нацвалюты. Выкупы Ситибанком валюты ближе к 12 часам и позднее, а также выход на торги нескольких других крупных игроков на опасениях, что подобные действия иностранца приведут к росту котировок. Так и произошло. Хотя Ситибанк и «не выгребал» с рынка всю валюту, а покупал порционно только самые дешевые предложения — это все равно в целом психологически испугало остальных игроков-покупателей и они тоже вышли на рынок.

Продавцы и спекулянты быстро поняли, что на подобных «страхах» покупателей можно неплохо заработать и активно этим занимались, начиная с 12 часов. Тем более, что для предстоящих скоро налоговых платежей экспортерам нужна гривна и «лишние» денежные ресурсы от более дорогой продажи валютной выручки им не помешают. Нацбанк в процесс не вмешивался и на торги сегодня не выходил.

Заработали продавцы и на росте курса евро, который за день вырос сразу почти на 26 копеек — с 33,24/33,25 до 33,50/33,52 гривен. Евровалюта в основном выросла за счет роста евро относительно доллара на мировых площадках до уровня 1,1926 доллара за евро на момент закрытия украинского рынка.

Ход торгов:

В первый час сессии спрос превышал предложение и с утренних 27,96/27,98 доллар к 11:00 вырос до 28,005/28,02 гривен и продержался в этих пределах до 12 часов. Выходы с покупкой валюты Ситибанка поддерживали определенную нехватку доллара на рынке и стимулировали дальнейший рост курса за счет других покупателей.

К обеду курс вырос до 28,015/28,03 гривен за доллар, а затем постепенно котировки подросли до 28,04/28,06 гривен к 15 часам и до 28,07/28,09 к концу дня.

Главные события 13 апреля на валютном рынке:

  • Доллар на межбанке вырос с 27,96/27,98 до 28,07/28,09 гривен, а евро — с 33,24/33,25 до 33,50/33,52 гривен.
  • Нацбанк на рынок не выходил.
  • Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 28,0059 гривен, а официальный курс на 14 апреля 2021 года установлен на уровне 28,0156 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 28,04 / 28,06
евро — 33,34/ 33,36

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1931 / 1,1932

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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