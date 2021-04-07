Межбанк: вторник прошел неудачно для гривны

Вторник на валютном рынке прошел неудачно для гривны. Хотя ажиотажа по покупке валюты не наблюдалось, но котировки росли и за день доллар подорожал на 11 копеек — с 27,96/27,98 гривен до 28,07/28,09.
Два взаимосвязанных фактора сработали одновременно против нацвалюты. Выкупы Ситибанком валюты ближе к 12 часам и позднее, а также выход на торги нескольких других крупных игроков на опасениях, что подобные действия иностранца приведут к росту котировок. Так и произошло. Хотя Ситибанк и «не выгребал» с рынка всю валюту, а покупал порционно только самые дешевые предложения — это все равно в целом психологически испугало остальных игроков-покупателей и они тоже вышли на рынок.
Продавцы и спекулянты быстро поняли, что на подобных «страхах» покупателей можно неплохо заработать и активно этим занимались, начиная с 12 часов. Тем более, что для предстоящих скоро налоговых платежей экспортерам нужна гривна и «лишние» денежные ресурсы от более дорогой продажи валютной выручки им не помешают. Нацбанк в процесс не вмешивался и на торги сегодня не выходил.
Заработали продавцы и на росте курса евро, который за день вырос сразу почти на 26 копеек — с 33,24/33,25 до 33,50/33,52 гривен. Евровалюта в основном выросла за счет роста евро относительно доллара на мировых площадках до уровня 1,1926 доллара за евро на момент закрытия украинского рынка.
Ход торгов:
В первый час сессии спрос превышал предложение и с утренних 27,96/27,98 доллар к 11:00 вырос до 28,005/28,02 гривен и продержался в этих пределах до 12 часов. Выходы с покупкой валюты Ситибанка поддерживали определенную нехватку доллара на рынке и стимулировали дальнейший рост курса за счет других покупателей.
К обеду курс вырос до 28,015/28,03 гривен за доллар, а затем постепенно котировки подросли до 28,04/28,06 гривен к 15 часам и до 28,07/28,09 к концу дня.
Главные события 13 апреля на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 28,04 / 28,06
евро — 33,34/ 33,36
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1931 / 1,1932
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