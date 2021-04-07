Рада отклонила постановление о моратории на повышение тарифов на энергоносители

Рада не поддержала проект постановления № 4609 об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введении моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители.

Документ поддержали всего 153 нардепа.

Председатель энергетического комитета Рады Андрей Герус заявил, что комитет не поддержал этот проект постановления, заявив, что нет смысла дублировать одни и те же постановления.

«Проектом постановления предлагается поручить Кабинету Министров безотлагательно ввести мораторий сроком на один год на действие всех постановлений Кабинета Министров и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, которыми с 1 января 2021 года были повышенные тарифы на газ и его доставку, электроэнергию, отопление и горячую воду, и не допускать в течение одного года принятия таких решений», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В то же время Рада не поддержала проект постановления № 4590 о принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт/ч.

Председатель энергетического комитета Рады Андрей Герус перед голосованием заявил, что содержание предлагаемых положений было воплощено в тексте принятого 28 января постановления, и добавил, что комитет не поддержал документ.

За проект постановления № 4590 проголосовали 174 нардепа.