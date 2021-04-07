В Раде оценили теневую экономику Украины в 50% ВВП

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что объем теневой экономики в Украине составляет половину ВВП.

Такую оценку он озвучил в интервью Укринформу.

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«Я считаю, что объем теневой экономики — это половина ВВП. Например, в 2020 году ВВП составил 4,5 триллиона. Разделите пополам — получите приблизительную сумму теневой экономики. Точно цифру никто не скажет, никакие исследования не могут быть достоверными, поскольку „тень“ невозможно посчитать», — сказал нардеп.

Он подчеркнул, что вопрос контрабанды и теневой экономики по своим масштабам является прямой угрозой национальной безопасности.

При этом Гетманцев заявил, что уже приняты все акты, необходимые для первого этапа детенизации. В частности, новая редакция закона о финансовом мониторинге, о фискализации, о банковском сплите, об общем транзите по таможне, антиоффшорный закон.

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