Как НБУ проверяет происхождение средств владельцев и инвесторов банков

Одной из основных функций НБУ является банковский надзор с целью обеспечения стабильности и эффективности банковской системы. Банковский надзор, в частности, включает проверку источников происхождения средств владельцев и инвесторов банков.
Об этом рассказали в НБУ.
Почему это важно? Нацбанк должен быть уверен, что средства владельцев и инвесторов финучреждений действительно им принадлежат и получены из законных источников. И в случае необходимости они смогут оказать необходимую финансовую поддержку учреждению. Это защита и клиентов банка, и банковской системы.
Поэтому только при условии подтверждения происхождения своих средств можно получить разрешение от НБУ на приобретение финучреждения.
Этот процесс имеет определенные этапы и требования. Чтобы как можно больше и потребителей финуслуг, и непосредственно заявителей могли детально изучить требования НБУ, им была создана специальная тематическая страница.
НБУ может запросить дополнительные документы или информацию в таких случаях:
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