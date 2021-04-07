Как НБУ проверяет происхождение средств владельцев и инвесторов банков

Одной из основных функций НБУ является банковский надзор с целью обеспечения стабильности и эффективности банковской системы. Банковский надзор, в частности, включает проверку источников происхождения средств владельцев и инвесторов банков.

Об этом рассказали в НБУ.

Почему это важно? Нацбанк должен быть уверен, что средства владельцев и инвесторов финучреждений действительно им принадлежат и получены из законных источников. И в случае необходимости они смогут оказать необходимую финансовую поддержку учреждению. Это защита и клиентов банка, и банковской системы.

Поэтому только при условии подтверждения происхождения своих средств можно получить разрешение от НБУ на приобретение финучреждения.

Этот процесс имеет определенные этапы и требования. Чтобы как можно больше и потребителей финуслуг, и непосредственно заявителей могли детально изучить требования НБУ, им была создана специальная тематическая страница.

НБУ может запросить дополнительные документы или информацию в таких случаях:

несоответствие заявленной информации предоставленным документам;

сомнения в достоверности предоставленной информации об источниках;

суть деятельности заявителя не соответствует предоставленной относительно источников информации;

заявитель — публичный деятель или родственник публичного деятеля, или имеет с ним общие экономические интересы.

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