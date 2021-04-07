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Lenovo готовит новый тонкий ноутбук на AMD Ryzen 5000

Lenovo готовит новый тонкий ноутбук на AMD Ryzen 5000

Компания Lenovo недавно представила в Китае свой новый модельный ряд Xiaoxin в Китае, и сейчас компания готовится к выходу нового ноутбука Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus Ryzen Edition. Как можно понять, девайс будет оснащен процессором AMD Ryzen, причем здесь будет использоваться последнее поколение Ryzen 5000.

Согласно официальному тизеру, опубликованному компанией Lenovo, девайс будет оснащен дисплеем с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2.2К, у которого будет покрытие sRGB 100%. Девайс будет иметь два разъема USB-A, разъем под карту памяти формата microSD. Модель будет иметь тонкий и легкий корпус с премиальным дизайном.

На данный момент характеристики девайса не раскрыты, но ожидается, что он получит флагманский мобильный процессор AMR Ryzen 7 5800U и графический адаптер NVIDIA GeForce MX540. Объемы памяти и конфигурации, в которых будет доступен Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus Ryzen Edition, пока остаются неизвестными.

Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus Ryzen Edition станет частью модельного ряда Air от компании Lenovo, который позиционируется ниже, чем ноутбуки модельного ряда Pro. Вместе с Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus Ryzen Edition компания должна представить Xiaoxin Air 15 Ryzen Edition и Xiaoxin Pro 16 до конца месяца.

По материалам ITsider.
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