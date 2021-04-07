Законодательство о труде: Минэкономики предлагает изменить штрафы и правила инспектирования

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предлагает увеличить штрафы за нарушение законодательства о труде.

Об этом свидетельствует проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о порядке государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде», обнародованный на сайте министерства для обсуждения.

Какие изменения предлагают:

проект предусматривает изменения в Кодекс законов о труде Украины и другие нормативные акты, которыми предлагается определить правовой статус государственной инспекции труда, права и обязанности инспекторов труда, формы ведения контроля, основания и порядок проведения инспекционных посещений и другие вопросы функционирования системы государственного надзора.

Государственные инспекторы труда по предъявлении служебного удостоверения имеют право:

в ходе проведения инспекционного посещения беспрепятственно без предварительного уведомления в любое время суток посещать любые рабочие места, а также проходить в любые производственные, служебные и административные помещения, в которых используется наемный труд;

проходить в дневное время в нежилые здания, помещения, сооружения и другие объекты, места, в которых находятся физические лица, относительно которых есть достаточно оснований полагать, что они выполняют трудовые обязанности, или к ним применяется принудительный труд;

ознакомиться с оригиналами и делать копии актов объектов посещения, касающихся прав работников, коллективных или трудовых договоров, а также документов, ведение которых предусмотрено законодательством о труде;

привлекать в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины, правоохранительные органы для пресечения незаконных действий объекта посещения и лиц, которые препятствуют им выполнять служебные обязанности;

производить фиксацию процесса инспекционных посещений с использованием средств аудио-, фото- и видеотехники.

В случае выявления недостатков инспекторы могут выдать предписание по их устранению и составить протокол об административных нарушениях, а впоследствии – оштрафовать работодателя.

За нарушение законодательства о труде планируют установить следующие штрафы:

за допуск работника к работе без оформления, оформление на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, выплаты зарплаты без начисления ЕСВ – штраф в пятнадцатикратном (а юридические лица и ФЛП , которые являются плательщиками единого налога первой-третьей групп – в десятикратном) размере минзарплаты за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение;

за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда, нарушение сроков выплаты зарплаты более чем за один месяц, выплата не в полном объеме – штраф в пятикратном размере минимальной заработной платы;

за нарушение требований законодательства о предоставлении отпусков устанавливается штраф в трехкратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения;

за создание препятствий в проведении инспекционного посещения штраф возрастет с трех до пяти размеров минимальной заработной платы, а в случае проведения инспекционного посещения по вопросам выявления неоформленных работников – в пятидесятикратном размере минимальной заработной платы, вместо шестнадцатикратного и т.д.

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