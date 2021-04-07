Законодательство о труде: Минэкономики предлагает изменить штрафы и правила инспектирования

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предлагает увеличить штрафы за нарушение законодательства о труде.
Об этом свидетельствует проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о порядке государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде», обнародованный на сайте министерства для обсуждения.
Какие изменения предлагают:
Государственные инспекторы труда по предъявлении служебного удостоверения имеют право:
В случае выявления недостатков инспекторы могут выдать предписание по их устранению и составить протокол об административных нарушениях, а впоследствии – оштрафовать работодателя.
За нарушение законодательства о труде планируют установить следующие штрафы:
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