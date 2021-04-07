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Завершение реформы таможни планируется до конца года — Гетманцев

Завершение реформы таможни планируется до конца года — Гетманцев

Реформу Государственной таможенной службы планируют завершить до конца года.

Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью Укринформу.

«До конца этого года мы должны завершить реформу (реформу таможни – ред.)», – сказал Гетманцев.

Он также подчеркнул, что решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года о применении санкций против контрабандистов будет содействовать процессу реформирования таможни.

На очередном заседании СНБО 2 апреля 2021 года принял решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к ряду физических и юридических лиц. Этим решением СНБО поддержал внесенные Службой безопасности Украины предложения о применении персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года к десяти физическим лицам, подозреваемым в контрабандистской деятельности.

По материалам УКРИНФОРМ
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