Штраф за непристегнутый ремень безопасности в авто: сравнение наказания в Украине и ЕС

С марта 2021 года штраф за не пристегнутый ремень безопасности в Украине вырос в 10 раз — до 510 грн (чуть больше 15 евро). До недавнего времени он был самым низким в Европе — 51 грн (менее 2 евро).

Об этом написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook. Он привел сравнительную статистику пользования ремнем безопасности в Украине и Евросоюзе, а также рассказал, какое предусмотрено за него денежное наказание.

По его словам, уровень пользования ремнями безопасности в Украине, по сравнению с другими странами Европы, самый низкий.

«Например: в Германии, где такой штраф составляет 30 евро, количество тех, кто пристегивается в автомобиле, составляет 98% для водителей и пассажиров переднего сиденья и 99% − для пассажиров заднего сиденья», — пишет Белошицкий.

В соседней Польше штраф за не пристегнутые ремни и водителя, и пассажира составляет 100 злотых (около 23 евро) плюс два штрафных пункта (водителя, который набрал более 24 пунктов, лишают права управления). Водитель, который не убедился, что все его пассажиры пристегнуты, получает дополнительные 100 злотых и 4 пункта штрафа.

Поэтому, по данным Национального совета безопасности дорожного движения, там пристегиваются 95% водителей, 96% пассажиров на переднем сиденье и 76% − на заднем. Хотя еще в 2004 году пристегивались лишь 71% на передних сиденьях и 49% — на задних.

«В Дании штраф за не пристегнутого ребенка до 14 лет составляет 1 500 и 2 000 датских крон (200 и 267 евро соответственно), а также один штрафной пункт (водитель, который получит 3 пункта за три года будет лишен своих водительских прав)», — отметил заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Что касается Украины, то по результатам онлайн-исследования «Восприятие и использование ремней безопасности водителями и пассажирами», проведенного в городах Киев, Мариуполь, Харьков, Одесса и Львов в рамках кампании «Пристібайся — не жахайся», 53,6% опрошенных считают достаточным штраф до 600 грн, чтобы они начали пристегиваться, а для 30% он должен быть свыше 1 000 грн — именно такая сумма заставит позаботиться о собственной безопасности в автомобиле. Кроме того, треть респондентов считает действенным штраф от 1 001 до 1 500 грн, а две трети отметили, что только штраф в размере 1 501 — 2 000 грн заставит их воспользоваться ремнем безопасности.

Справка Finance.ua:

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