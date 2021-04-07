Реструктуризация валютных ипотечных кредитов может навредить экономике — эксперт

Законопроекты о реструктуризации валютных ипотечных кредитов (№ 4475 и № 4398) является фактором дестабилизации банковской системы. Кроме того, они создают неравные условия для заемщиков.
Об этом заявил эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян в комментарии «Апострофу».
«Законодательные инициативы, которые сейчас проталкивают в Верховной Раде, играют на пользу злостных неплательщиков и морально угнетают тех, кто платит, внушается идея, что не платить — это нормально, причем идет это от государства. Подрываются основы. Подрывается стабильность банковской системы», — говорит Киян.
В то же время эксперты отмечают, что предусмотренное законопроектами продление моратория на взыскание имущества может привести к тому, что недобросовестные заемщики будут игнорировать свои обязанности, даже имея возможность отдавать долги.
Напомним, в конце марта Рада приняла этот закон за основу.
Ранее обращение к президенту и председателю Верховной Рады с просьбой не допустить принятия законопроекта № 4475 подписали Американская торговая палата, Европейская бизнес-ассоциация, Независимая ассоциация банков Украины и Форум ведущих международных финансовых учреждений.
Бизнес-сообщество утверждает, что закон заблокирует реализацию развития ипотечного кредитования и государственных программ по обеспечению населения и бизнеса доступными банковскими кредитами, поскольку вместо направления средств на финансирование этих программ банки будут вынуждены вливать свободные средства в капитал, чтобы покрыть негативные последствия принятия закона.
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