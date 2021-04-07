Как правильно оформить доверенность на право распоряжаться счетом в банке

Бывают ситуации, когда вкладчику сложно, а то и невозможно самостоятельно попасть в банк и осуществить определенные операции по текущему или депозитному счету. Для таких случаев законодательством предусмотрено право вкладчика банка на оформление доверенности на других лиц, которое он может реализовать как в день открытия счета, так и в любое другое время.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

«В соответствии с Гражданским кодексом Украины доверенностью является письменный документ, выдаваемый одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами», — сказано в сообщении.

Как отмечается, вкладчик, выдавший доверенность, имеет право в любое время ее отменить. Чтобы избежать спорных ситуаций при отмене доверенности, необходимо сообщить об этом решении своему представителю и банку.

Оформить доверенность может только владелец счета с обязательным присутствием лица, на имя которого оформляется доверенность, и соответствующими документами (паспорт, идентификационный код).

Способы оформления доверенности:

непосредственно в отделении банка. Доверенность заверяется уполномоченным работником банка в присутствии владельца счета и доверенных лиц и не требует дополнительного заверения;

за пределами банка — у нотариуса или в других инстанциях, предусмотренных статьей 245 Гражданского кодекса Украины.

В тексте доверенности должны быть указаны время и место ее выдачи, ФИО доверителя (вкладчика) и его представителя, срок действия, подпись доверителя, а также указаны конкретные юридические действия по управлению счетом, на осуществление которых она выдается, например:

открытие/закрытие счета от имени доверителя;

получение вклада по истечению его срока/получение процентов;

распоряжение средствами на текущем счете (в т. ч. получение наличных средств со счета);

номера текущих или депозитных счетов, если полномочия предоставляются в отношении конкретных счетов, а не вообще;

получение информации о состоянии счета, запрашивать справки и выписки в отделениях банка.

В ФГВФЛ также советуют прежде чем оформлять доверенность, целесообразно уточнить все детали по этому документу в вашем банке.

Справка Finance.ua:

Каждый человек имеет возможность открыть в любом банке Украины карточный счет или вклад с начислением процентов. Для этого между клиентом и банком заключается соответствующий договор, которым устанавливаются определенные права и обязанности сторон. Более того, заключить такой договор можно не только на себя, но и в пользу другого человека.

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