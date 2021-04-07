Как правильно оформить доверенность на право распоряжаться счетом в банке

Бывают ситуации, когда вкладчику сложно, а то и невозможно самостоятельно попасть в банк и осуществить определенные операции по текущему или депозитному счету. Для таких случаев законодательством предусмотрено право вкладчика банка на оформление доверенности на других лиц, которое он может реализовать как в день открытия счета, так и в любое другое время.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
«В соответствии с Гражданским кодексом Украины доверенностью является письменный документ, выдаваемый одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами», — сказано в сообщении.
Как отмечается, вкладчик, выдавший доверенность, имеет право в любое время ее отменить. Чтобы избежать спорных ситуаций при отмене доверенности, необходимо сообщить об этом решении своему представителю и банку.
Оформить доверенность может только владелец счета с обязательным присутствием лица, на имя которого оформляется доверенность, и соответствующими документами (паспорт, идентификационный код).
Способы оформления доверенности:
В тексте доверенности должны быть указаны время и место ее выдачи, ФИО доверителя (вкладчика) и его представителя, срок действия, подпись доверителя, а также указаны конкретные юридические действия по управлению счетом, на осуществление которых она выдается, например:
В ФГВФЛ также советуют прежде чем оформлять доверенность, целесообразно уточнить все детали по этому документу в вашем банке.
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