Киевлянам транспортный локдаун «стоил» более 80 млн грн

Неделя транспортного коллапса в столице Украины и связанное с ним время, которое киевляне теряли в пробках, стоили им 81,3 млн гривен.
Об этом говорится в исследовании консалтингового агентства А+С Украина.
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Так, по словам специалистов, в первый день локдауна, в понедельник, 5 апреля, задержка в пути составила 58%. В пятницу, 9 апреля, этот показатель снизился и составил 42%.
«42% среднесуточной задержки в пятницу — это уже почти столько же, как в пятницу на позапрошлой неделе, когда у нас еще был настоящий общественный транспорт», — отметили эксперты.
Исследователи уверяют, что как такового транспортного коллапса в Киеве не было.
«Почему? Раздали достаточно пропусков? Эффективно перераспределились? Отложили дела? Сложно сказать, возможно — все и сразу, а возможно, что-то одно в большей степени. Последствия от решения о закрытии общественного транспорта будут более длительными и косвенными. Не хотим никого пугать, но все только начинается», — резюмировали в А+С.
Стоимость транспортных потерь в агентстве рассчитывают с помощью модели городской мобильности Киева и суммарных потерь времени за день, которые определяют с помощью сервиса TomTom. Количество потерянных часов умножают на стоимость одного часа работы (для Киева это 105 гривен).
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