В Украине завершается отопительный сезон: когда и где отключат тепло

Отопительный сезон в Украине близится к завершению. Вскоре подачу тепла прекратит Днепр, далее следует Киев. Кроме того, отопление уже отключили в Полтаве и Черкассах.

Об этом пишет 24 канал.

Несколько украинских городов уже определили даты завершения отопительного сезона, в большинстве — работают над этим.

Киев

По словам столичного мэра Виталия Кличко, отключить отопление должны были уже с 5 апреля. Кличко рассказал, когда в Киеве будут отключать отопление. Окончательно же прекратить поставлять тепло в дома планировали по меньшей мере через 5 дней. Впрочем, социальные объекты, детсады и школы должны были в дальнейшем отапливаться. В них отключать тепло будут по заявкам руководителей этих учреждений.

Как сообщили в КГГА, по состоянию на 14:00 12 апреля теплоснабжение прекращено в более 3000 домов.

Кроме того, любое объединение жильцов может отключиться от отопления — принять решение на общедомовом собрании и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании.

Решение об отключении тепла в Киеве примут, когда среднесуточная температура поднимется выше +8 градусов в течение 3 дней.

Черкассы

В Черкассах 12 апреля завершают отопительный сезон, сообщает «Вичерпно». Такое решение члены исполнительного комитета приняли 6 апреля. Условием для завершения отопительного сезона является средняя суточная температура воздуха — минимум плюс +8 градусов по Цельсию.

Однако детские сады, школы и больницы самостоятельно определят дату завершения отопительного сезона.

Харьков

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов 12 апреля подписал распоряжение о прекращении отопительного сезона, пишет Depo.Харкив. Терехов рассказал, что с такой просьбой к нему обратилось много людей, так как не хотят переплачивать, поскольку на улице тепло.

Черновцы

В городе планируют завершить отопительный сезон 14 апреля. Об этом «Суспільному» заявила пресс-секретарь городского совета Анастасия Кокоячук.

Полтава

В Полтаве 12 апреля уже отключили отопление. «Зміст» сообщает, что решение было принято 7 апреля на заседании Полтавского исполкома. Хотя ранее отопительный сезон планировали завершить 8 апреля.

Днепр

Первым из крупных городов Украины отопительный сезон завершает Днепр. Об этом пишет издание «Дніпро Оперативний» со ссылкой на проект распоряжения городского головы Бориса Филатова.

Согласно проекту, днепровское КП «Теплоэнерго» и другие организации, которые эксплуатируют коммунальные производственно-отопительные котельные и тепловые сети, готовы завершить отопительный сезон уже 1 апреля.

Луцк

В Луцкой территориальной общине отопительный сезон закончится 12 апреля. Однако дата может сместиться, если не будет +8 градусов в течение трех дней до этого.

Это решение было принято на заседании исполнительного комитета горсовета Луцка. Информацию об этом опубликовали на сайте учреждения.

Кропивницкий

Прекратить поставки тепла готовятся также и в Кропивницком. Городской совет предварительно решил завершить отопительный сезон на следующий день после того, как в течение 3 дней средняя температура будет выше +8 градусов. Однако это произойдет не позднее 15 апреля.

Харьков

По информации «Харків.Today» на данный сосент в городе планируют завершить подачу тепла 15 апреля. Однако дату еще могут изменить, если погода будет неблагоприятная.

Сумы

Городской голова Сум Александр Лысенко 29 марта поручил проработать вопрос досрочного завершения отопительного сезона. В то же время точная дата отключения отопления пока неизвестна.

Однако на этой неделе дневная температура может превысить 15 градусов, поэтому мэр требует от местных служб определиться с датой завершения подачи тепла.

Запорожье

Городской голова Владимир Буряк сообщил, что отключение отопления в городе состоится 7 и 8 апреля. Решили прекратить теплоснабжение, учитывая температуру воздуха в городе и прогнозы погоды на ближайшие дни.

К слову, город Хуст, что на Закарпатье, 29 марта уже завершил отопительный сезон.

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