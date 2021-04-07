«Доступных кредитов» выдали уже более чем на 32 миллиарда

По программе «Доступные кредиты 5−7-9%» выдали займов на более 32 миллиардов гривен, из них за неделю 5−9 апреля сумма займов составляла 1,2 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
В целом от старта программы выдали 13 104 кредита. Из общей суммы 14,4 млрд грн — рефинансирование предыдущих займов, 4,9 млрд грн направлено на капитальные инвестиции и 12 млрд грн — антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств под 0%.
По объемам больше всего выдали кредитов в сельском хозяйстве (53%), торговле и производстве (20%) и промышленной переработке (15%).
По регионам: больше всего займов выдали в Львовской, Харьковской и Киевской областях.
На прошлой (5−9 апреля) неделе выдали 565 кредитов на сумму почти 1,2 млрд грн. В частности, 758 млн грн — это антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств под 0%. Еще 261 млн грн составляет рефинанс предыдущих займов, а инвестиционных кредитов выдали на 132 млн грн.
На данный момент Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 29 банками.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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