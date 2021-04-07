Сколько ФЛП ІТ-специалистов в Украине (инфографика)

В Украине насчитывается 212 547 ФЛП, которые работают в сфере ІТ. За последний год их количество увеличилось на 29 111 человек, или на 16%. Темпы прироста несколько упали, если сравнивать с 2018-2020 годами, когда количество ФЛП в украинском ІТ увеличивалась на 20-22% ежегодно.

Об этом свидетельствуют результаты исследования портала DOU.UA.

Самым популярным кодом КВЭД, который определяет основную сферу деятельности ІТ-специалиста, зарегистрированного как ФЛП, остается «62.01 Компьютерное программирование». За год количество специалистов, зарегистрированных по этому коду, увеличилось на 19,5 тысячи человек и составляет 143 549 человек.

Количество айтишников по областям:

наибольший прирост количества зарегистрированных как ФЛП ІТ-специалистов в Закарпатской, Одесской, Ровенской и Запорожской областях. Здесь их за год стало больше на более чем 20%;

ІТ-специалистов в Закарпатской, Одесской, Ровенской и Запорожской областях. Здесь их за год стало больше на более чем 20%; меньше всего, если не учитывать АРК и Луганскую область, возросло количество зарегистрированных ІТ- ФЛП в Николаевской и Харьковской областях (на 12,5% и 12,8% соответственно против общего по стране увеличения на 15,9%). Также ниже средних темпов увеличение количества ФЛП демонстрируют Днепропетровская и Винницкая области (на 14,2% и 14,7% соответственно).

Около трети ФЛП, работающих в Киеве и области, приехали из других регионов. Во Львовской области таких около четверти. В Харьковской области живут и работают на 9% больше ФЛП, чем там зарегистрировано.

Остальные области имеют отрицательный баланс между зарегистрированными и реально работающими ІТ-ФЛПами: в них зарегистрировано заметно больше ІТ-специалистов, чем реально работает.

Крупнейшие регионы-доноры – это Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская и Полтавская области. В процентном соотношении чаще всего ІТ-специалисты уезжают из Донецкой, Полтавской, Херсонской, Житомирской, Волынской, Ровенской, Сумской и Черниговской областей: более 60% зарегистрированных в этих регионах ІТ-специалистов на самом деле работают в других городах Украины.

Доля женщин среди ІТ-ФЛП:

в этом году 27% всех зарегистрированных как ФЛП ІТ-специалистов составляют женщины, на 1 п.п. больше, чем год назад;

ІТ-специалистов составляют женщины, на 1 п.п. больше, чем год назад; наибольшая доля женщин среди ІТ- ФЛП во Львовской и Харьковской областях (31% и 29% соответственно).

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