Сколько ФЛП ІТ-специалистов в Украине (инфографика)

В Украине насчитывается 212 547 ФЛП, которые работают в сфере ІТ. За последний год их количество увеличилось на 29 111 человек, или на 16%. Темпы прироста несколько упали, если сравнивать с 2018-2020 годами, когда количество ФЛП в украинском ІТ увеличивалась на 20-22% ежегодно.
Об этом свидетельствуют результаты исследования портала DOU.UA.
Самым популярным кодом КВЭД, который определяет основную сферу деятельности ІТ-специалиста, зарегистрированного как ФЛП, остается «62.01 Компьютерное программирование». За год количество специалистов, зарегистрированных по этому коду, увеличилось на 19,5 тысячи человек и составляет 143 549 человек.
Количество айтишников по областям:
Около трети ФЛП, работающих в Киеве и области, приехали из других регионов. Во Львовской области таких около четверти. В Харьковской области живут и работают на 9% больше ФЛП, чем там зарегистрировано.
Остальные области имеют отрицательный баланс между зарегистрированными и реально работающими ІТ-ФЛПами: в них зарегистрировано заметно больше ІТ-специалистов, чем реально работает.
Крупнейшие регионы-доноры – это Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская и Полтавская области. В процентном соотношении чаще всего ІТ-специалисты уезжают из Донецкой, Полтавской, Херсонской, Житомирской, Волынской, Ровенской, Сумской и Черниговской областей: более 60% зарегистрированных в этих регионах ІТ-специалистов на самом деле работают в других городах Украины.
Доля женщин среди ІТ-ФЛП:
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