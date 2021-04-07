По информации на 12:30, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (62,308 млн грн и 53,300 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (58 и 51), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,35-28,36 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 109 активные заявки по доллару на сумму 115,608 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,8800 – 80 000

27,8800 – 250 000

27,8700 – 99 999

27,8700 – 20 000

27,8700 – 150 000

27,8700 – 20 000

27,8700 – 150 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,8700 – 30 000

27,8700 – 20 000

27,8700 – 10 000

27,8800 – 50 777

27,8800 – 10 000

27,8800 – 10 000

27,8800 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9013 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,8608 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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