По информации на 12:30, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (62,308 млн грн и 53,300 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (58 и 51), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,35-28,36 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 109 активные заявки по доллару на сумму 115,608 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,8800 – 80 000
27,8800 – 250 000
27,8700 – 99 999
27,8700 – 20 000
27,8700 – 150 000
27,8700 – 20 000
27,8700 – 150 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,8700 – 30 000
27,8700 – 20 000
27,8700 – 10 000
27,8800 – 50 777
27,8800 – 10 000
27,8800 – 10 000
27,8800 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9013 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,8608 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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