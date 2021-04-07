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В НБУ рассказали о раскрытии банковской тайны

В НБУ рассказали о раскрытии банковской тайны

Национальный банк в первом квартале 2021 года 23 раза предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«В течение I квартала 2021 года Национальный банк Украины 23 раза предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере», — говорится в сообщении.

Предоставление доступа происходило по инициативе:

  • Генеральной прокуратуры — 2 раза;
  • Национальной полиции Украины — 11 раз;
  • Службы безопасности Украины — 3 раза;
  • Государственной фискальной службы Украины — 4 раза;
  • Национального антикоррупционного бюро Украины — 1 раз;
  • Государственного бюро расследований — 2 раза.

В течение 2020 года Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 134 раза.

Справка Finance.ua:

  • Банки стали взыскивать долги украинцев автоматически по требованию государственных и частных исполнителей. К системе автоматического списания средств уже подключены 7 банков.

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По материалам Finance.UA
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