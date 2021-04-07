В НБУ рассказали о раскрытии банковской тайны

Национальный банк в первом квартале 2021 года 23 раза предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«В течение I квартала 2021 года Национальный банк Украины 23 раза предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере», — говорится в сообщении.
Предоставление доступа происходило по инициативе:
В течение 2020 года Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 134 раза.
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