Авиатрафик в украинском небе в марте упал почти на 9%

В марте отдельные показатели авиационной отрасли в Украине несколько улучшились. Однако третья волна Covid-19 и новые карантинные ограничения ставят под сомнения все оптимистические сценарии.
За первый месяц весны украинские авиакомпании выполнили на 5,8% рейсов больше в сравнении с мартом 2020 года — 4603 полета. А международные — уменьшили полеты на 15,8%, осуществив 7557 рейсов за месяц. Такие данные опубликованы на сайте «Украэроруха».
Итого аэронавигационное обслуживание получили 12 160 рейсов. Эта цифра на 43% меньше показателей «доковидного» 2019 года, и на 8,7% – статистики 2020-го.
Общее число внутренних рейсов в марте — 1856 (+28,6%), международных — 5980 (-10,1%), транзитных — 4324 рейса (-17,3%).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банки начали автоматически взыскивать долги с украинцев - OpenDataBotВчера, 12:02 - 6239 35
Когда вместо штрафа за нарушение ПДД можно требовать устное замечаниеВчера, 08:35 - 7376 13
Фонду соцстрахования не хватает средств от ЕСВВчера, 12:14 - 772 7
В Украине завершается отопительный сезон: когда и где отключат теплоВчера, 20:39 - 411 1
Анкета банка может стать кредитным договором. Как этого избежатьВчера, 13:00 - 1253 1
Цена на электроэнергию в Украине возрослаВчера, 19:00 - 30504
Банки снизили ставки на депозиты для населенияВчера, 14:03 - 11343
Когда вместо штрафа за нарушение ПДД можно требовать устное замечаниеВчера, 08:35 - 7376 13
Банки начали автоматически взыскивать долги с украинцев - OpenDataBotВчера, 12:02 - 6239 35
«Бонус к депозиту» можно получить по вкладам еще одного банкаВчера, 08:47 - 2757
В Украине показали новый броневик для армии (видео)Вчера, 11:58 - 322
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 223
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 1024 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2818 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1913 6