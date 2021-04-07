Авиатрафик в украинском небе в марте упал почти на 9%

В марте отдельные показатели авиационной отрасли в Украине несколько улучшились. Однако третья волна Covid-19 и новые карантинные ограничения ставят под сомнения все оптимистические сценарии.

За первый месяц весны украинские авиакомпании выполнили на 5,8% рейсов больше в сравнении с мартом 2020 года — 4603 полета. А международные — уменьшили полеты на 15,8%, осуществив 7557 рейсов за месяц. Такие данные опубликованы на сайте «Украэроруха».

Итого аэронавигационное обслуживание получили 12 160 рейсов. Эта цифра на 43% меньше показателей «доковидного» 2019 года, и на 8,7% – статистики 2020-го.

Общее число внутренних рейсов в марте — 1856 (+28,6%), международных — 5980 (-10,1%), транзитных — 4324 рейса (-17,3%).