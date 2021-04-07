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В Clubhouse произошла массовая утечка данных: пострадали 1,3 млн пользователей

В Clubhouse произошла массовая утечка данных: пострадали 1,3 млн пользователей

В стремительно развивающейся социальной сети Clubhouse произошла глобальная утечка данных.

Около 1,3 миллиона записей пользователей соцсети обнародовали на одном из хакерских форумов, сообщает Cybernews.

В частности, хакеры получили доступ к ID, имени, ссылкам на фото, никнейму, связанным Twitter и Instagram аккаунтам, количеству подписчиков и людей, на которых подписана жертва, дате создания аккаунта, и профилю того, кто предоставил приглашение.

Пока это не очень личная информация, но специалисты считают, что этого будет достаточно для подбора паролей к профилям Clubhouse и целевого фишинга или других видов кибератак.

В связи с этим эксперты советуют быть осторожными с приглашениями, возможными электронными письмами, а также сменить пароли.

Ранее стало известно, что компания Twitter рассматривает возможность поглощения сервиса аудиосообщений Clubhouse.

Перед этим сообщалось, что сервис Clubhouse ведет переговоры о привлечении нового инвестиционного раунда с оценкой в $4 млрд.

Напомним, Twitter принял решение запустить собственный аналог Clubhouse. Однако эта соцсеть будет работать на Android.

По материалам Дело
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