В Clubhouse произошла массовая утечка данных: пострадали 1,3 млн пользователей

В стремительно развивающейся социальной сети Clubhouse произошла глобальная утечка данных.
Около 1,3 миллиона записей пользователей соцсети обнародовали на одном из хакерских форумов, сообщает Cybernews.
В частности, хакеры получили доступ к ID, имени, ссылкам на фото, никнейму, связанным Twitter и Instagram аккаунтам, количеству подписчиков и людей, на которых подписана жертва, дате создания аккаунта, и профилю того, кто предоставил приглашение.
Пока это не очень личная информация, но специалисты считают, что этого будет достаточно для подбора паролей к профилям Clubhouse и целевого фишинга или других видов кибератак.
В связи с этим эксперты советуют быть осторожными с приглашениями, возможными электронными письмами, а также сменить пароли.
Ранее стало известно, что компания Twitter рассматривает возможность поглощения сервиса аудиосообщений Clubhouse.
Перед этим сообщалось, что сервис Clubhouse ведет переговоры о привлечении нового инвестиционного раунда с оценкой в $4 млрд.
Напомним, Twitter принял решение запустить собственный аналог Clubhouse. Однако эта соцсеть будет работать на Android.
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