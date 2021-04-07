В Минздраве назвали условие завершения пандемии коронавируса в Украине

Пандемия коронавируса в Украине может закончиться в течение трех недель: это произойдет, если все будут носить защитные маски.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Янине Соколовой.
По его словам, чтобы выйти из пандемии, нужно постоянно носить маски.
“Есть исследование CDC (Центр по контролю и профилактике заболевания в США). Они сказали, что если бы все люди в течение трех недель носили маски, не снимая, коронавирусная болезнь была бы преодолена”, — отметил Ляшко.
Он также призвал украинцев избегать скоплений людей, вакцинироваться от COVID, мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком.
Санврач также говорил, что медицинская система Украины может выдержать госпитализацию в среднем 6000-6500 пациентов с COVID-19 в сутки. При таких цифрах система “будет идти по краю лезвия”.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в случае введения “красной зоны” в большинстве областей, то есть, минимум в 13 из них, жесткий карантин придется вводить уже по всей стране. Об этом также заявлял еще 4 марта и премьер-министр Денис Шмыгаль.
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