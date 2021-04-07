Швейцарский банк провел исследование, в каких странах выгоднее всего жить богачам

Самым дорогим местом для состоятельных людей оказался Азиатско-Тихоокеанский регион, а дешевле всего проживание для богатых обходится в Северной и Южной Америке.
К таким выводам пришли аналитики швейцарского банка Julius Baer в опубликованном 9 апреля ежегодном докладе о том, в каких городах и регионах дешевле живется состоятельным людям.
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«Несмотря на серьезные сдвиги, вызванные COVID-19, мир богатых потребителей не сильно изменился в 2020 году», – отмечают авторы исследования Global Wealth and Lifestyle Report 2021.
В докладе сравниваются цены на 20 товаров и услуг класса люкс: от жилой недвижимости и автомобилей до обедов в дорогих ресторанах и косметических процедур – в 25 городах мира.
Самым дорогим городом в прошлом году стал Шанхай (годом ранее рейтинг возглавлял Гонконг), за ним следуют Токио и Гонконг.
В топ-10 самых дорогих городов для состоятельных людей вошли еще два города региона: Сингапур и Тайбэй. Также в первой десятке четыре европейских города – Монако, Цюрих, Париж и Лондон – и лишь один американский – Нью-Йорк.
Авторы исследования отмечают, что города Северной и Южной Америки в прошлом году стали более выгодными для богатых людей из-за снижения местных валют, включая американский и канадский доллар.
В свою очередь, азиатские города стали немного дороже, в том числе и потому, что этот регион меньше коснулись локдауны и другие жесткие меры борьбы с пандемией, «так что они могли функционировать более нормально, чем другие».
Некоторые товары и услуги, которые оцениваются в рейтинге, достаточно сильно подешевели в 2020 году – так, например, цена на дамские туфли класса люкс упала на 12%, а на номера в дорогих отелях – на 9,3%. Цены на авиаперелеты бизнес-классом, напротив, выросли на 11%. Данные в докладе отражают ситуацию в июле-сентябре 2020 года.
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