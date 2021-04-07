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Доступное жилье: сколько семей воспользовались программами Госмолодежьжилья с 2013 года

Доступное жилье: сколько семей воспользовались программами Госмолодежьжилья с 2013 года

По данным Госстата, более 657 тысяч украинцев стоят на квартирном учете в местных органах власти, из них более 68 тысяч – молодежь.

В 2013 году договоры в рамках программ доступного жилья заключили 3389 семей. Большинство – 2154 семьи – воспользовались удешевлением стоимости ипотеки, 403 договора было на предоставление льготного долгосрочного финансирования. Это обошлось в 1 млрд 319,1 млн грн: 199,1 млн – средства госбюджета, 35,5 млн – из местных бюджетов, 583,3 млн – средства граждан, 501,2 млн – кредиты коммерческих банков.

В 2014 году всего 577 семей воспользовались программами по доступному жилью, большинство заключили договоры на льготные долгосрочные кредиты. В целом объем привлеченных инвестиций составил 245,1 млн грн: 104,6 млн – из госбюджета, 104,6 млн – собственные деньги граждан, 40 млн – займы банков.

В 2015 году только 248 семей заключили договоры в рамках программ доступного жилья, большинство также воспользовались льготным долгосрочным кредитованием. 127,1 млн грн инвестиций поступило из госбюджета, 38,4 млн – непосредственно от граждан. Общий объем инвестиций составил 165,6 млн грн.

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С 2016 года спрос на программы доступного жилья снова стал расти. В 2016-м договоры заключили 348 семей, в 2017-м – 568. Большинство из них воспользовались льготными кредитами для молодежи. В 2018 году договоры заключила 751 семья, почти половина по программе «Доступное жилье».

В 2019 году Госмолодежьжилье заключило договоры с 1647 семьями. Общий объем инвестиций составил 1 млрд 447,1 млн грн: из уставного капитала Фонда – 67,4 млн, из госбюджета – 538,3 млн, из местных бюджетов – 252,2 млн, собственные средства граждан – 589,2 млн.

В прошлом году 557 семей воспользовались программами по доступному жилью, большинство взяли льготные кредиты для молодежи.


Инфографика Слово и Дело

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По материалам Слово и Дело
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