Google начала распространять обновленную версию своего магазина Goolgle Play

Google начала распространять обновлённую версию своего магазина Goolgle Play, в котором снова поменялся дизайн.

Слева от строки поиска исчезло знакомое гамбургер-меню. Теперь можно коснуться фото профиля в правом верхнем углу, после чего вы получите доступ к вашим приложениям, играм, способам оплаты, баллам Google Play и многому другому.

Меню настроек теперь разбито на четыре категории, включая «Общие» (информация, относящаяся к вашей учетной записи, автоматическое обновление, параметры автоматического воспроизведения видео и многие другие параметры), «Пользовательские элементы управления» (управление отпечатками пальцев и аутентификация при покупке), «Семья» (родительский контроль и руководство для родителей) и «О программе», где содержится информация о версии Google Play.