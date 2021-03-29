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ПриватБанк запустил Swift-переводы в мобильном Приват24

ПриватБанк запустил Swift-переводы в мобильном Приват24

ПриватБанк первым на украинском рынке запустил услугу отправки иностранных Swift-переводов через смартфон.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Такая возможность доступна клиентам в обновленной версии мобильного банка Приват24 для iOs и Android.

Чтобы отправить Swift-перевод в любую страну мира:

  • Нужно зайти в меню «Сервисы», «Переводы” и выбрать “Swift”.
  • Отправить деньги можно в любой из более 120 мировых валют по полной и сокращенной форме.
  • Для отправки SWIFT-перевода можно воспользоваться как счетом в валюте, так и гривневым счетом.

скриншот с сайта банка

Справка Finance.ua:

  • 1 марта сообщалось, что ПриватБанк подписал договор с Фондом развития предпринимательства о запуске кредитования клиентов в рамках государственной программы «Доступная ипотека 7%».
  • Кто может получить: согласно условиям новой государственной программы, получить в ПриватБанке кредит с компенсацией государством части кредитной ставки до уровня 7% годовых можно на покупку квартиры или дома, нормативная площадь которых составляет 50 кв. метров общей площади на одного человека или семью из двух человек и 20 кв. метров — на каждого следующего члена семьи.

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По материалам Finance.UA
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